Koh-Lanta 2020 : Pholien éliminé, a-t-il gardé contact avec Ahmad et Delphine ? (Exclu)

Encore une fois, il s'en est passé des choses dans la suite de l'épisode 5 de "Koh-Lanta" diffusé vendredi 3 avril sur TF1. Alors que Delphine a définitivement quitté l'aventure à l'issue du choc des ambassadeurs qui a opposé Ahmad et Claude à Moussa et Alexandra, la réunification a scellé de nouvelles alliances. Si Sam a remporté la toute première épreuve d'immunité individuelle, Ahmad a récolté un premier vote en échouant sur le jeu. Quant au conseil, tout s'est joué entre Éric et Pholien. À l'issue d'un second tour pour cause d'égalité entre les deux ex-rouges, c'est Pholien qui a été éliminé.

En exclusivité pour Non Stop People, Pholien a accepté de nous donner son avis sur la stratégie menée par Ahmad dans l'aventure. "Je pense que quand on va à la guerre avec une seule défense, il vaut mieux l'utiliser que n'en avoir aucune. Malheureusement pour lui, il n'avait que la défense de la stratégie. Je ne vois pas ça comme une mauvaise ou une bonne défense. Il l'a bien utilisée. Il va à la réunification sans savoir bien nager. Son nom aurait dû sortir. Si Joseph avait raté le feu ou qu'il n'avait rien fait du tout, je pense qu'au final le nom d'Ahmad serait très vite sorti. Il y en a qui se sont mis à travers de son chemin, il en a profité et c'est tout à son honneur d'avoir réussi à se sortir d'un tel pétrin", nous a-t-il expliqué.

"Le jeu, c'est une chose..."

Dans ce même entretien, Pholien nous en a dit plus sur ses rapports avec Ahmad depuis la fin du tournage de "Koh-Lanta". "Mes rapports sont bons avec tout le monde. Je n'ai pas du tout de rancoeur (...) Le jeu, c'est une chose, en dehors, ça en est une autre. Autant sur le jeu, on pourrait éventuellement se faire les pires crasses possibles, mais on revient à la vie réelle. Je n'ai découvert que de beaux aventuriers. Ce qui s'est passé sur le jeu, ça reste là-bas. Donc oui, j'ai pris plaisir à parler avec tout le monde, aussi bien avec Ahmad", nous a-t-il répondu.

Et avec Delphine ? Pour rappel, la candidate a quitté l'aventure fâchée, notamment contre Pholien lorsqu'elle a appris que ce dernier a encouragé Ahmad à voter contre elle si aucun accord n'était trouvé lors du choc des ambassadeurs. "Je n'ai pas de rancoeur avec elle, c'est plus elle qui en a envers moi. Actuellement, Delphine ne souhaite pas parler avec moi. Si c'est la chose qu'elle juge bonne pour elle, grand bien lui fasse. Après, je ne pense pas que le silence soit quelque chose de bon. Communiquer, ça fait avancer et c'est important. Elle le comprendra peut-être un jour".

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

