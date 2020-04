Koh-Lanta 2020 - Pholien : pourquoi Claude et Moussa voulaient l'éliminer (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination de "Koh-Lanta" ?

Pholien : Je l'ai vécue comme une grosse douleur. Mon but en venant à "Koh-Lanta", ce n'était pas de faire figuration ni d'aller jusqu'à la course d'orientation, c'était de gagner, d'aller le plus loin possible. Je ressens une grosse déception de ne pas avoir été jusque-là.

Non Stop People : Cette élimination a-t-elle été une surprise pour vous ?

Pholien : Nous, les rouges, on se savait en danger. Je sais que sur pas mal d'épreuves, je me suis battu avec énormément de force et d'honneur, quitte à avoir l'étiquette de leader, ce qui était très dangereux sur "Koh-Lanta". C'était un stress et malheureusement, ça s'est mal terminé. Avant le conseil, je pensais que ça se jouait entre Ahmad et moi. En plus de ça, Ahmad avait un vote contre lui. Il y a tellement d'aventuriers qui ont parlé de garder les gens méritants. Le fait que ça se jouait entre Eric et moi, je suis resté avec un gros point d'interrogation au-dessus de ma tête. C'est une majorité d'hommes qui ont voté contre moi lors de ce conseil. Les filles osent avancer au mérite alors que les hommes se protègent le plus possible.

Non Stop People : Il y avait aussi la promesse que Moussa a faite à Ahmad en lui disant qu'il sera le dernier rouge éliminé...

Pholien : Peut-être que ça a joué, oui. Mais je pense que dès la réunification, Claude et Moussa voulaient m'éliminer pour avancer plus facilement. Ils l'ont d'ailleurs répété à maintes reprises.

Non Stop People : Avez-vous de la rancoeur ?

Pholien : Non. J'ai peut-être un petit peu de tristesse de me dire qu'au final, on n'a pas pu avoir plus d'épreuves individuelles en commun pour vraiment montrer qui était le meilleur. Se clamer haut et fort être le meilleur alors qu'on ne veut pas se battre avec les meilleurs, j'ai du mal à y croire. Dans cette histoire, il n'y en a qu'un seul qui sort en vrai héros pour moi, c'est Teheiura qui, même à la suite de son élimination avec mon vote, ne met pas mon prénom lors de ce conseil. Je regrette d'avoir voté contre lui.

Non Stop People : Je reviens sur cette étiquette de leader que vous aviez dans l'aventure. Pourquoi était-elle dangereuse ?

Pholien : Pour vivre heureux vivons cachés. J'ai bien vu le jeu d'Ahmad dès le début de vouloir me coller cette étiquette de leader, parfois même de cerveau. À un moment, quand on se démarque de trop, il faut accepter aussi les propositions des autres. J'ai accepté cette étiquette de leader juste après la réunification, ce qui n'était éventuellement pas la meilleure solution. Je ne regrette pas, parce que j'aime pousser les gens vers le haut.

"Le plus dur, c'était les autres"

Non Stop People : Ahmad vous en veut, ainsi qu'à Éric, de ne pas l'avoir défendu face à Delphine. Pourquoi ne pas l'avoir fait ?

Pholien : Quand vous êtes sur un marché, que tout le monde crie, ça ne sert à rien de crier plus fort que les autres, autant attendre que les gens se calment pour avoir une communication constructive. Pourquoi défendre Ahmad au final ? Je peux aussi bien moi lui en vouloir d'avoir éliminé un rouge. Certes, je voulais que ce soit Delphine si jamais ça devait être quelqu'un de chez nous. Du moment que lui élimine quelqu'un de mon équipe, j'ai envie de lui dire : 'Prends tes responsabilités, tu n'as pas osé aller à la boule noire, prends le courage sur toi et avance'. Je savais Ahmad un peu faible au niveau des épreuves, je voulais essayer de sauver ma peau. Ahmad voulait éliminer les forts, je pense que je faisais partie de la catégorie des forts, même si j'étais en alliance avec lui.

Non Stop People : À ce stade de l'aventure, vous sentiez-vous encore rouge ?

Pholien : Je reste rouge jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Tous ces gens qui, comme Delphine, disent : 'J'avance solo' ou Ahmad qui dès la première petite brindille sur son chemin dit : 'Non, je ne suis plus dans l'équipe', ce sont des valeurs que je ne partage pas et qui révèlent les gens derrière eux-mêmes, qui ne sont pas fidèles et qui ne veulent pas avancer le plus loin possible ensemble.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Pholien : C'est un rêve qui s'est réalisé et je suis tellement heureux d'avoir vécu des émotions que je n'ai jamais connues aussi bien dans ma carrière de sportif de haut niveau que dans la vie de tous les jours. C'est les montagnes russes "Koh-Lanta". De me dire que j'ai pleuré après l'épreuve des radeaux, ça me rappelle plein de souvenirs. Je suis le plus heureux d'avoir pleuré, mais je ne pensais jamais que j'allais pleurer comme ça devant un public. On découvre plein de choses.

Non Stop People : Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?

Pholien : Le plus dur, c'était les autres. Je suis quelqu'un qui donne très vite aux gens, ma confiance éventuellement. Sur "Koh-Lanta", on est toujours dans le doute. Quelqu'un vous fait un sourire, est-ce que c'est un vrai ou un faux sourire ? On ne sait jamais. Le petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir été mis plus à bout dans l'aventure.

Par Clara P