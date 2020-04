Koh-Lanta 2020 : pourquoi aucun candidat n'est éliminé ce soir

La semaine dernière, dans l'épisode 7 de "Koh-Lanta", Ahmad a été éliminé à l'issue du deuxième conseil de la réunification. Si l'ex-rouge n'a pas fait long feu dans la compétition, c'est parce que Moussa a rompu le pacte qu'il avait scellé avec lui lors du choc des ambassadeurs. En effet, le héros lui avait promis qu'il serait le dernier des rouges à être éliminé. Mais en changeant son vote lors du conseil à l'issue duquel Pholien a été sorti, Ahmad s'est attiré la colère de Moussa, qui lui a donc enlevé sa protection et celle des jaunes.

"J'ai changé au dernier moment mon vote contre Charlotte pour Eric afin de me protéger en cas de collier de Pholien. Il n'y avait absolument aucune tentative de manigance ou de stratégie contre les jaunes. J'avais un accord avec Claude et Moussa et je n'avais aucun intérêt de créer une quelconque polémique. Mon but, c'était de me contenter d'être le dernier des rouges", nous a confié Ahmad dans un entretien exclusif.

Pas d'élimination sur le camp

Avec la crise du coronavirus, le PAF adapte sa grille des programmes. C'est le cas pour TF1 qui a décidé de diviser en deux parties l'épisode 8 de "Koh-Lanta" diffusé ce vendredi 17 avril. Un découpage nécessaire, comme l'a expliqué Denis Brogniart le 27 mars dernier à Puremédias.com.

"Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce qu'on veut (...) Plus on recule la date de la finale, plus grandes sont les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques". À l'issue de cet épisode raccourci, aucun candidat ne sera éliminé, comme l'a annoncé la production ALP le 8 avril dernier à Télé Star. Ainsi, il "ne devrait durer officiellement que 1h50, contre 2h20 initialement", ont précisé nos confrères de Puremédias.com.

