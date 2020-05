Koh-Lanta 2020 : pourquoi Claude n'a pas sauvé Sam de l'élimination

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 particulière, puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Sara, Teheiura, Jessica et Moussa. À l'issue de deux duels, quatre d'entre eux se sont qualifiés pour l'aventure officielle, là où ils ont fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers. Seule Jessica n'était pas parvenue à décrocher sa place dans la compétition. Eliminée, elle a pu revenir dans le jeu à la suite de la sortie médicale de Marie.

Depuis, la vie sur le camp a été rythmée par des alliances et des stratégies. Si le plan d'Ahmad pour éliminer Teheiura a fonctionné à la perfection, l'ex-rouge ne s'attendait pas à le revoir intégrer le jeu. Quant à Delphine, cette dernière a très mal vécu son départ brutal de l'émission à l'issue du choc des ambassadeurs. D'autres éliminations ont suivi. Celle d'Ahmad, victime de ses stratégies ou encore Pholien, jugé trop fort sur les épreuves par les ex-jaunes.

"C'était à lui de faire le nécessaire..."

Sam n'a pas non plus eu la chance d'aller plus loin dans l'aventure. Le 24 avril dernier, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta" diffusé sur TF1, le "jeune Padawan" a été éliminé. Comme Pholien, il était considéré comme une menace sur le camp. Et son manque de communication avec les autres au début du jeu a pesé dans la balance. Dans un entretien qu'il nous a accordé, l'ex-jaune nous a parlé d'une alliance, celle de Naoil avec Inès, Alexandra et Régis. D'après lui, le groupe souhaitait le voir partir, et ce bien avant la réunification.

Au cours de son aventure, Sam s'est rapproché de Claude, délaissant Moussa qui l'avait pourtant pris sous son aile à son arrivée sur le camp. Très proche du benjamin de l'aventure, le finaliste en 2010 puis en 2012 n'a pas monté de stratégie pour lui éviter l'élimination. Pour quelles raisons ? À TV Mag, il s'est expliqué. "Je me doutais que ce serait compliqué pour lui, je n'ai pas été surpris. Dans la journée, je lui avais conseillé de chercher un collier d'immunité. Je sentais que les filles en avaient après lui. Sur les dernières épreuves individuelles, il avait fait de très belles prestations, donc sa tête était mise à prix. Je l'ai prévenu, mais je ne pouvais pas, pour autant, mettre mon aventure en péril en allant convaincre d'autres candidats de ne pas voter contre lui. C'était à lui de faire le nécessaire pour s'en sortir", a-t-il dit.

Par Clara P