Koh-Lanta 2020 : pourquoi Denis Brogniart a changé une règle du jeu à la demande de Claude

L'étau se resserre dans Koh-Lanta et les tensions sont au maximum. Ce vendredi 15 mai, les téléspectateurs ont une nouvelle fois eu le droit à un épisode haut en couleur. Les candidats ont participé à la célèbre épreuve des sacs. Chacun part avec un sac de 7 kilos sur le dos, et à chaque fois qu'un aventurier est éliminé, il lègue son poids à la personne de son choix. Évidemment, les perdants n'ont pas hésité à charger Claude, l'un des meilleurs cette saison.

Il a donc pris le départ face à trois candidates chargées à 7 kilos, tandis que lui était à 28. C'est donc non sans mal que le candidat a franchi la ligne d'arrivée, en dernier. Après un clash avec Inès qui fait partie de la "team bronzette", il a demandé à Denis Brogniart s'il était possible, exceptionnellement de répartir équitablement ces sacs. L'animateur a accepté, il est revenu sur cette décision dans un live avec Pholien, candidat déchu de cette saison.

"c'était mission impossible"

"Je voudrais revenir sur la décision que j'ai prise hier soir de faire un peu évoluer la règle, pourquoi j'ai pris cette décision ? Parce que Claude doit donner 28 kilos. Si tu donnes 28 kilos, que ce soit à Naoil, Alexandra ou Inès alors la personne ne prend pas le départ. C'est peut-être une erreur de notre part au départ aussi."



Il ajoute ensuite : "Voilà pourquoi, sachant qu'Inès avait plus de sacs que les deux autres, elle n'avait aucune chance, elle était sur toutes les premières étapes derrière Naoil et Alexandra, alors tu imagines avec 28 kilos de plus ? C'était Mission Impossible. Elle avait déjà du mal à aller se mettre sur la position de départ." Une décision que l'ancien candidat semble avoir du mal à comprendre, persuadé que dans tous les cas, le résultat aurait été identique. Denis Brogniart, qui a dévoilé des indices sur la prochaine saison, réitère : "Avec un sac tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu. On sait jamais si y'a quelqu'un qui a un vrai problème au milieu de la dernière manche... et ben tu peux passer devant c'est pas complètement impossible..."

Par J.F.