Koh-Lanta 2020 : pourquoi Denis Brogniart vient de pousser un coup de gueule sur Instagram

Encore une fois, Denis Brogniart a décidé de se faire entendre en poussant un coup de gueule. Ce mardi 21 avril, le célèbre animateur de TF1 recevait Moussa sur son live Instagram. Dès le début de ce direct tant attendu par les fans de Koh Lanta, l’animateur a tenu à pousser un gros coup de gueule.

Denis Brogniart s’est en effet insurgé contre ceux qui se substituent aux candidats de l’émission sur les réseaux sociaux : "Je voudrais une nouvelle fois pousser un coup de gueule : j’en ai ras le bol de voir tous ces imbéciles qui prennent des pseudos identiques aux comptes des candidats de Koh-Lanta. Je passe mon temps à dire… On me dit : 'ah bah ouais, non mais t’as dit que j’avais dit ça, mais c’est pas moi parce que c’est quelqu’un qui a le même compte… Prenez un compte avec votre nom, n’importe quel pseudo, mais je trouve qu’il n’y a rien de pire que de s’identifier à quelqu’un d’autre et de prendre la place de quelqu’un d’autre, c’est quand même terrible !" a-t-il lancé avec agacement.

"Ça me débecte"

"Je trouve qu’il n’y a rien de pire dans la vie que de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Racontez-vous des histoires, mentez sur qui vous êtes, il n’y a aucun problème pour ça. Soyez mytho, mais mytho avec un pseudo, ne prenez pas le pseudo ou le nom de quelqu’un d’autre. Franchement ça me débecte" a ajouté Denis Brogniart avec insistance.

Concerné par ces ursupations virtuelles, Moussa est allé dans le sens de l’animateur : "D’ailleurs hier on en parlait avec Claude et Teheiura, vu que quelqu’un aussi a parlé en leur nom. Et on se disait que c’était relou et que ça serait bien que Denis les gronde. Et bien parfait".

S’étant fait piéger plusieurs fois par des usurpateurs, Denis Brogniart a tenu à insister une nouvelle fois : "Appelez-vous Josette, Jean-Pierre, René, comme vous voulez, mais laissez les aventuriers de Koh-Lanta […] et ne vous racontez pas un film en prenant l’identité de quelqu’un d’autre" a-t-il conclu.



Par E.S.