Koh-Lanta 2020 : pourquoi la production saisit la justice après des menaces contre des candidats

Jamais une élimination dans "Koh-Lanta" n'avait suscité autant de haine sur les réseaux sociaux, pas même celle de Teheiura il y a quelques semaines. Le 24 avril dernier, dans la suite de l'épisode inédit diffusée sur TF1, Sam a été éliminé par certains de ses camarades, à savoir Inès, Naoil, Régis, Alexandra et Charlotte. Dans une interview qu'il nous a accordée à la suite de son départ, le benjamin de l'aventure nous a expliqué qu'une alliance existait entre eux et que ces derniers souhaitaient le voir quitter le jeu, et ce bien avant la réunification.

Considéré comme l'un des aventuriers les plus méritants de cette édition 2020 de par ses prouesses sur le camp et sur les épreuves, Sam s'est attiré la sympathie de ses supporters. Mais son élimination de "Koh-Lanta" a suscité la colère de certains qui s'en sont pris violemment aux candidats qui ont voté contre lui. Ainsi, Inès ou encore Régis ont été menacés de mort, insultés sur la Toile. Ils ont d'ailleurs dévoilé le contenu des messages qu'ils ont reçus pour alerter sur la situation. Face à ce déferlement de haine, Denis Brogniart est intervenu dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux et dans laquelle il dénonce fermement ce type de messages.

"Ça me rend dingue"

Contacté ce mardi 28 avril par Philippe Vandel dans "Culture Médias" sur Europe 1, Denis Brogniart est revenu sur ces menaces de mort, expliquant tout d'abord pourquoi il était en colère. "C'est l'évolution sur les réseaux, parce que des insultes, des mots pas très corrects aux aventuriers de 'Koh-Lanta' en fonction de leurs saisons, des faits et gestes des candidats, ça existe depuis des années, mais là, on a franchi un cap", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Comment peut-on dire à un candidat comme Régis qu'on va violer sa femme et tuer ses enfants ? Comment peut-on dire à Inès qu'on sait exactement où elle habite, la preuve avec une photo. On dépasse vraiment l'entendement. On l'entend à ma voix, je suis énervé. Ça me rend dingue".

En réaction, la société de production ALP (Adventure Line Productions) a fait savoir dans un communiqué sa décision de saisir la justice après les menaces de mort adressées aux candidats. Dans la suite de son échange avec Philippe Vandel, Denis Brogniart a expliqué ce qui a poussé la production à porter cette affaire devant la justice. "Il faut les aider ces candidats et c'est aussi pour ça que la société de production a décidé de porter l'affaire devant la justice. Il faut qu'on retrouve les pires de ces gens-là, les gens les plus abjects. Et puis, sachez qu'ils sont menacés et ils peuvent prendre une peine de prison et être condamnés à une amende très importante. Ça peut faire taire les autres et ça peut faire retomber la pression, c'est indispensable", a-t-il dit.

Candidats de #KohLanta menacés sur les réseaux sociaux : "Comment peut-on dire à un candidat comme Régis que l'on va violer sa femme et tuer ses enfants ?" @DenisBrogniart "énervé" annonce sur #Europe1 que la société de production va "porter l'affaire devant la justice" pic.twitter.com/AANiIXhofA — Europe 1 (@Europe1) April 28, 2020

Par Clara P