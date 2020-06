Koh-Lanta 2020 : pourquoi Naoil n'empochera pas 100 000 euros

Après plus de deux mois d'aventure, les téléspectateurs attendaient ce moment avec impatience. La célèbre épreuve des poteaux a été diffusée vendredi soir sur TF1 et opposait Inès, Claude et Naoil. L'infirmière de 25 ans est tombée en première, suivie d'une bataille acharnée entre le chouchou des téléspectateurs et la boxeuse. Cette dernière a remporté l'épreuve et a décidé de choisir Inès pour l'accompagner pour la finale. Une décision très commentée puisque les téléspectateurs l'ont accusé de faire ce choix, qui lui a donné la victoire, par stratégie et non par mérite, ce qu'elle a vivement défendu dans une interview accordée à Voici. "Bien sûr que stratégiquement, j’ai plus de chance de gagner contre Inès que contre Claude. Mais ce n’est pas que ça. Il y a ce lien avec Inès qui renforce mon idée de la choisir pour la finale. Et à ce moment-là, je suis maladroite dans la manière de le dire, peut-être qu’il aurait aimé que ce soit plus explicite et qu’il n’y ait que la stratégie. Mais non, il y avait l’affinité et le fait d’être comparée à une nouvelle aventurière".

une belle somme malgré tout

Naoil rejoint donc le tableau bien rempli de gagnants de Koh-Lanta. Comme ses collègues des saisons précédentes, elle repart avec le titre et 100 000 euros en poche. Enfin, 100 000, à quelques euros près puisque comme l'a annoncé Valérie Bénaïm dans C que du kif ce lundi 8 juin, la future maman ne touchera pas l'intégralité de la cagnotte. "Ils sont considérés comme des candidats de télé-réalité, donc ils sont considérés comme des gens qu'on rémunère. Donc ils doivent déclarer, ce qui fait que, pour le fisc, il faut retirer 20 000, 25 000 euros" a révélé la chroniqueuse de Cyril Hanouna.

Par J.F.