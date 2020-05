Koh-Lanta 2020 : que font les candidats éliminés à la résidence du jury final et où logent-ils ?

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 pas comme les autres puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Jessica, Sara, Teheiura et Moussa. À l'issue de deux affrontements, quatre d'entre eux ont pu rejoindre l'aventure officielle. Quant à Jessica, l'ex-candidate de l'édition 2015 a été éliminée. Mais elle a pu revenir dans la course à la suite de la sortie médicale de Marie. En parallèle, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes, divisés en deux équipes : les rouges et les jaunes.

Chaque année, l'aventure "Koh-Lanta" prend un tournant avec la réunification qui marque le choc des ambassadeurs. Pour cette édition 2020, c'est Delphine qui en a fait les frais, éliminée par Ahmad, Moussa, Alexandra et Claude. Ce début d'aventure individuelle est aussi l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver la résidence du jury final. En effet, chaque candidat éliminé à ce stade du jeu rejoint cet endroit où il détient un rôle crucial : celui de voter pour le futur gagnant de l'émission.

Dans les coulisses de la résidence

Dans l'actuelle saison de "Koh-Lanta", ils sont six candidats éliminés à faire partie du jury final : Pholien, Ahmad, Sam, Charlotte, Teheiura et Jessica. Sur Instagram, mardi 12 mai, cette dernière en a dit plus sur ce lieu via une vidéo qu'Ahmad lui a transmise. L'occasion pour les internautes de découvrir où les candidats ont passé leur séjour à la résidence du jury final.

"C'était l'endroit où on dormait à la maison des éliminés (NDLR, voir captures d'écran ci-dessous). C'était son bungalow, j'avais le même. C'était du luxe, parce qu'à mon premier 'Koh-Lanta', je dormais dans des tentes, comme à l'armée. Il n'y avait pas de luxe, rien, on ne pouvait même pas se baigner dans la mer, c'était marécageux", a-t-elle dit. Et de préciser : "C'est la vidéo d'Ahmad, mais ce n'était pas son portable. C'est quelqu'un de la production qui lui a envoyé plus tard cette vidéo". Et quel était le programme de leur journée ? "C'était des soirées. Pas de télévision, pas de téléphone, le loup-garou ! (NDLR, il s'agit d'un jeu de société)", a-t-elle confié.

Par Clara P