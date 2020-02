Koh-Lanta 2020 : qui est Marie, la nouvelle candidate du jeu ?

Pas de chance pour Claudia, la benjamine de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". La semaine dernière, dans le premier épisode diffusé sur TF1, elle a été contrainte de quitter la compétition après s'être blessée à la cheville. Elle s'était confiée à Non Stop People sur ce difficile départ. "Même si on essaie de garder un peu la face devant tout le monde, on s'effondre intérieurement. J'avais imaginé tous les scénarios possibles, dont le premier : aller jusqu'en finale et gagner. Me faire éliminer, c'est quelque chose qu'on envisage, bien évidemment, mais certainement pas la blessure, sachant que je ne me suis jamais blessée dans ma vie auparavant. Donc oui, c'était un cruel sentiment d'échec personnel", nous a-t-elle dit.

À la suite du départ de Claudia, une nouvelle candidate a fait son arrivée dans la compétition. Il s'agit de Marie, une Belge de 37 ans. Sur Instagram, elle avait tenu à adresser quelques mots à la jeune femme. "Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Une petite expression qui a pris tout un sens pour moi... mais... le vrai full bonheur aurait été de partager cette aventure ensemble ! Claudia, tu es une fille incroyable et je te souhaite de merveilleuses et super futures aventures. À très vite ma baroudeuse préférée".

Un projet dans la cause animale

Qui est Marie, la nouvelle candidate de "Koh-Lanta" ? Originaire d'Ath en Belgique, cette coach sportive de 37 ans vit depuis une dizaine d'années à Nivelles et gère la salle de fitness "Basic Fit". Dans un entretien accordé au quotidien DH Les Sports +, son ami Natanael n'a pas tari d'éloges la concernant. "Elle est attentionnée, toujours disponible et motive énormément les équipes. On a le sentiment de faire partie d'une grande famille grâce à elle", a-t-il confié. Il a ensuite raconté un épisode au cours duquel la candidate a fait preuve de générosité. "Une dame membre de la salle a connu un incendie dans sa maison et elle n'avait plus rien. Marie l'a appris et a décidé de faire une récolte de dons pour lui venir en aide : l'argent a permis de racheter pas mal d'objets".

À noter que Marie se consacre beaucoup à la cause animale. Elle s'investit d'ailleurs pour le refuge "Un toit pour eux" et projette de créer son "association personnelle" pour venir en aide aux animaux, comme elle l'a révélé à un média dont la source n'a pas été mentionnée. Côté coeur, Marie file le parfait amour avec Orazio, son mari depuis 2016. Elle est l'heureuse maman de deux petites filles de 7 et 10 ans.

