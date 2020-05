Koh-Lanta 2020 : Régis amaigri après l'aventure, combien de kilos a-t-il repris ? (Exclu)

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition un peu particulière, marquée par le retour de cinq candidats enblématiques de l'émission. En plus de ces retrouvailles avec Claude, Moussa, Sara, Teheiura et Jessica, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes, dont celle de Régis.

Ex-membre de l'équipe jaune, ce dernier a réussi à se faire une place dans le jeu, notamment grâce à sa discrétion. S'il a souvent été pointé du doigt sur les réseaux sociaux par rapport à ses choix stratégiques, il est parvenu à aller jusqu'aux portes de la finale. Malheureusement, son rêve de participer à la course d'orientation et à l'emblématique épreuve des poteaux a échoué. La faute au vote noir de Claude, qui a causé son élimination définitive du jeu.

"Il fallait que je mange"

Dans un entretien exclusif qu'il a accordé à Non Stop People, Régis nous a confié qu'il n'avait aucune appréhension avant l'aventure. "On sait que ça fait partie des choses de l'aventure. Après, on les sous-estime, très clairement. Je ne pensais pas que la faim, ça pouvait être aussi dur. Je ne suis pas un gros mangeur, je peux passer une journée sans manger, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait autant en souffrir", nous a-t-il dit.

Il faut dire que Régis a énormément maigri sur le camp. En effet, il a perdu "presque 18 kilos". Non Stop People a eu envie de savoir comment il s'est réadapté à la nourriture dès son retour en France. "C'est très compliqué parce qu'on a vite fait de s'empiffrer. Les 15 premiers jours, j'ai déjeuné des tartines de Nutella alors que je n'en mange pas. Je n'aime pas ça. J'avais besoin de manger du chocolat, beaucoup de trucs industriels. C'était un besoin presque psychologique. Il fallait que je mange", nous a-t-il confié. Et combien de kilos a-t-il repris depuis ? "Quand je suis rentré, j'étais à 60 kilos. J'avais repris un peu de poids du coup. J'ai essayé de rester à ce poids-là, mais c'était impossible. J'ai beaucoup stagné à 65 kilos. Après j'ai repris presque mon poids (...) Aujourd'hui, je suis à 72 kilos. J'ai essayé de faire attention, mais ça reste très difficile", nous a-t-il répondu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P