Koh-Lanta 2020 - Régis : ces photomontages choquants qu'il a reçus sur ses enfants

Le 21 février, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes lors du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 marquée également par la participation de cinq anciens aventuriers emblématiques de l'émission. Tout au long de l'aventure, des stratégies ont été mises en place et des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Le 22 mai dernier, Eric a été éliminé aux portes de la grande finale, tout comme Régis. En faisant confiance à Claude - détenteur du vote noir - l'ex-jaune a été berné. En effet, le héros a voté deux fois contre lui après lui avoir assuré qu'il ne mettrait pas son prénom dans l'urne.

Le 29 mai dernier, les cinq finalistes ont disputé la redoutable course d'orientation. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister à la qualification sur les poteaux de Claude, Inès et Naoil. Quant à Alexandra, la candidate a été victime d'une "grosse chute de tension" pendant l'épreuve. Les médecins ont estimé qu'elle ne pouvait pas poursuivre l'aventure. Enfin, Moussa a été éliminé après que Naoil ait trouvé le dernier poignard.

Des "horreurs" sur ses réseaux

Pendant l'aventure, Régis a été la cible de violentes critiques sur les réseaux sociaux. Sa famille a elle aussi été touchée par ce bashing 2.0. La cause d'un tel déferlement de haine ? L'élimination de Sam pour laquelle l'ex-jaune a été tenu responsable avec d'autres de ses camarades. Depuis son élimination, il s'est confié dans différents médias, révélant à Ciné Télé Revue que les gendarmes ont été prévenus de la situation et qu'ils organisaient des rondes "fréquentes" autour de chez lui.

Dans une interview vidéo qu'il a accordée à Jeremstar le 29 mai dernier, Régis en a dit plus sur le contenu des messages qu'il a reçus pendant la diffusion de "Koh-Lanta". De violentes menaces visant principalement sa famille. "J'ai reçu : 'On va venir chez toi égorger tes enfants, violer ta femme. Cache bien tes filles, on va les défoncer. J'espère qu'elles mettent des préservatifs, je m'en fous de choper le sida. Je vais défoncer ton fils".... Plein d'horreurs comme ça", a-t-il dit. Il a également reçu des "photomontages" sur ses enfants. "Il était écrit "wanted" ou encore "mort ou vif", ce genre de choses un peu dégueulasse. On se dit : 'Où va le monde ?'" a-t-il continué.

Par Clara P