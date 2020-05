Koh-Lanta 2020 - Régis : cette "erreur" qui lui a coûté son élimination (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Régis : Sur le moment, très, très mal. Claude m'avait dit qu'il ne voterait pas contre moi, en sachant que juste avant il m'avait dit qu'il voterait contre moi, puis après il m'a dit que non, que je pouvais dormir tranquille. Je ne m'y attendais pas. J'ai donc été très désagréablement surpris.

Non Stop People : Avec le recul, avez-vous compris pourquoi il a voté deux fois contre vous ?

Régis : La question, ce n'est pas de comprendre pourquoi il l'a fait. Le problème, c'est que j'ai fait confiance à la personne à qui je n'ai pas arrêté de dire tout au long de l'aventure : "Il ne faut pas lui faire confiance". Le seul responsable de l'élimination à ce moment-là, c'est moi parce que j'ai pris pour argent comptant ce qu'il m'a dit, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai passé mon temps à surveiller mes arrières et au moment le plus important, je ne l'ai pas fait. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je n'ai pas à en vouloir à Claude. Ça fait partie du jeu, on joue. J'ai fait une erreur, j'ai fait confiance.

Non Stop People : Sur le moment, lui en voulez-vous ?

Régis : Oui, énormément. Je n'ai aucune prise de recul. Je suis très en colère contre lui. Après, on réfléchit. La première chose que je lui ai dite quand je l'ai vu, c'est : "J'étais très en colère contre toi, mais ça y'est, c'est passé, le jeu est fait et bravo pour ton aventure". On passe à autre chose.

Non Stop People : Est-ce que lui est revenu sur le pourquoi de ces deux votes contre vous ?

Régis : Non, parce qu'il n'y avait pas besoin d'explications. On se tape dans le dos, on se serre la main, on se serre dans les bras et puis voilà. Maintenant, retour à la vraie vie.

"La liste a servi de bouclier à Moussa"

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous chez les jaunes ?

Régis : Je ne suis pas quelqu'un d'extra-communicatif comme peut l'être Inès ou Naoil. Mais je ne me sentais pas l'écart. On était tous très différents. Mais le tout faisait une bonne alchimie. On s'entendait très bien, on rigolait beaucoup. On était une très bonne équipe.

Non Stop People : Jessica nous a confié avoir été "éliminée sur un mensonge" par rapport à cette histoire de liste. Votre version ?

Régis : Le problème de cette fameuse liste, c'est qu'elle a surtout servi de bouclier à Moussa. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup caché derrière pour justifier ses votes. Cette histoire de liste, c'est un non évènement. Quand je discute avec Jessica - la conversation dure vingt minutes - pendant dix secondes, à un moment donné, elle me dit : "On fait comme ça", je lui dis : "Ok, mais il se passe quoi pour moi derrière ?" Elle me dit : "Après, on vote machin, machin et machin". Ça a duré trois secondes. J'en parle à Moussa après. Je dis : "Voilà, elle m'a fait une liste". Mais c'est vrai que, concrètement, elle n'a pas pris un stylo et une feuille en me disant : "Voilà, en numéro 1 on va mettre machin, en numéro 2...". C'est une extrapolation de mes mots et Moussa s'est bien planqué derrière. Jessica n'a pas fait de liste au sens littéral. Il y a eu une incompréhension.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Régis : Un petit peu déçu parce que je n'espérais pas gagner les 100 000 euros, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout. C'était vraiment mon objectif. J'ai échoué. Cette aventure m'a aussi permis de me rendre compte que sportivement, j'étais vraiment à la ramasse. Je savais que je n'étais pas un athlète, mais je ne pensais pas à ce point. C'est une bonne remise en cause, on va faire un petit peu plus de sport. J'ai fait de belles rencontres. Koh-Lanta, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir à la télévision avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Je n'en retiens que du positif, très honnêtement.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P