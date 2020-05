Koh-Lanta 2020 : Régis encore critiqué, pourquoi son ex-employeur a dû intervenir

Le 21 février, TF1 a lancé la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus d'avoir retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'aventure, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes, dont celle de Régis. Ex-jaune, l'aventurier a joué la carte de la discrétion sur le camp, à tel point qu'il n'a jamais été en danger lors des conseils. Les destins liés ont quelque peu bousculé cette tendance, puisqu'il était en binôme avec Jessica, ex-rouge. Mais c'est Charlotte et Teheiura qui ont finalement été éliminés, après que Régis ait changé son vote pour sauver sa place dans l'aventure.

Un départ qui a suscité la colère des internautes qui s'en sont pris, entre autres, à Régis. Ce dernier avait déjà été la cible de menaces de mort et autres intimidations après l'élimination de Sam. Face à ce bashing 2.0, Denis Brogniart et la société de production ALP (Adventure Line Productions) étaient intervenus. Le premier en poussant un coup de gueule sur Instagram, la seconde en saisissant la justice.

Un appel au boycott

L'élimination le 8 mai dernier de Jessica dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta" n'a rien arrangé. En effet, Régis a une nouvelle fois été critiqué sur les réseaux sociaux. Et l'enseigne "Go Sport" dans laquelle il travaillait a elle aussi été visée par les internautes, entre insultes, menaces de boycott et mauvaises notations sur la page Google du magasin.

Face à ce déferlement de haine, l'enseigne a réagi le 9 mai dernier sur Twitter. "Depuis hier soir, nous recevons de nombreux messages suite à la diffusion de l'émission 'Koh-Lanta' et la participation de Régis. Il ne fait plus partie de nos équipes depuis plusieurs mois. On tient tout de même à rappeler que les menaces à l'encontre de notre enseigne, du magasin 'Belle Epine', ou encore de Régis lui-même n'ont pas lieu d'être", a-t-elle posté. Un autre candidat a vu son entreprise attaquée sur les réseaux. En effet, les restaurants d'Ahmad avait été boycottés à cause de l'émission.

Depuis hier soir, nous recevons de nombreux messages suite à la diffusion de l'émission Koh Lanta et de la participation de Régis. #KohLanta — GO Sport France (@gosportfrance) May 9, 2020

On tient tout de même à rappeler que les menaces à l'encontre de notre enseigne, du magasin de Belle Épine, ou encore de Régis lui-même n'ont pas lieu d'être. #KohLanta — GO Sport France (@gosportfrance) May 9, 2020

Découvrez le portrait de Régis, 40 ans, directeur de magasin de sport "Koh-Lanta c'est avant tout dans la tête, que j'ai pour ma part bien pleine et je vais le montrer."

J-2 avant le début de #KohLanta L'île des Héros, le 21 février à 21h05 ! pic.twitter.com/xUD3T4qbRJ — TF1 (@TF1) February 19, 2020

Par Clara P