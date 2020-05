Koh-Lanta 2020 : Régis et sa famille menacés, comment leur sécurité est-elle assurée ?

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec 14 candidats anonymes, dont celle de Régis. Membre de l'équipe jaune, l'aventurier a réussi à se faire une place dans le jeu, et ce en toute discrétion. Mais ces derniers agissements sur le camp lui ont attiré la haine de certains internautes sur les réseaux sociaux. Tout a commencé avec l'élimination de Sam, contre lequel Régis a voté. Le 8 mai dernier, son changement de vote contre Jessica n'a rien arrangé. Les insultes et menaces sont reparties de plus belle.

Face à ce déferlement de haine, Denis Brogniart et la société de production ALP sont intervenus. Le premier, en poussant un gros coup de gueule sur Instagram. La seconde, en saisissant la justice. Dans une interview qu'il a accordée à Télé-Loisirs, Régis s'est confié sur son état d'esprit actuel. "J'ai un peu de mal à parler de positif à l'heure actuelle, très honnêtement. Ce qui se passe est d'une violence inouïe. Je ne sais pas ce que je veulent les gens, je reçois plusieurs messages qui me disent que je n'ai pas ma place dans le jeu. Je n'ai aucun passe droit, c'est la production qui a accepté ma candidature, donc cela veut dire que j'ai tout à fait ma place au sein de l'aventure", a-t-il dit.

Son nom de famille divulgué

Pas question pour Régis de se laisser faire, surtout que sa famille a elle aussi été touchée par ce bashing 2.0. Ainsi, il a révélé à nos confrères avoir porté plainte de son côté. "C'est intolérable", a-t-il poursuivi. À nos confrères de Ciné Télé Revue, l'ex-jaune a confié que son domicile était dorénavant sous surveillance. "Je n'ai pas sollicité de protection policière, mais les gendarmes sont au courant de la situation. Du coup, leurs rondes sont un peu plus fréquentes autour de mon domicile. Les gens ont peut-être besoin d'avoir un méchant et c'est à moi de remplir ce rôle", a-t-il dit.

Si Régis ne se sent plus en sécurité, c'est parce que des éléments de sa vie privée ont été dévoilés sur la Toile, comme il l'a raconté à Télé-Loisirs. "Mon nom de famille a été divulgué sur internet donc des internautes ont été insulter mes frères et ma femme. J'ai même vu que mon adresse avait été publiée". Son ex-employeur a lui aussi été la cible de critiques.

Par Clara P