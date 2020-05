Koh-Lanta 2020 - Régis : Jessica au courant de son vote ? Il fait des révélations

Depuis le mois de février, les téléspectateurs suivent la saison inédite de "Koh-Lanta" sur TF1. Une édition un peu particulière puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission pour participer à l'aventure. Parmi eux, Jessica, révélée en 2015 à la télévision lors de sa première participation au programme. Le 8 mai dernier, à l'issue de l'épisode 11, l'aventurière a été éliminée. Elle n'a finalement pas pu compter sur Régis, et ce malgré une alliance scellée quelque temps plus tôt avec la complicité de Claude. En effet, l'ex-jaune a décidé de rester solidaire à son équipe initiale en ne votant pas contre Alexandra.

Un changement de vote qui n'a pas surpris Jessica, comme elle nous l'a confié dans un entretien exclusif. "Je m'y attendais. Il y a eu beaucoup de paroles, de clins d'oeil. Il m'a aussi dit : "Jessica, je suis avec vous". Il avait le choix d'accepter ou de refuser (...) Il avait son équipe jaune avec qui il était très soudé, mais il avait peur pour lui. À ce moment-là, j'avais besoin d'aide. On en est arrivé à parler de s'associer (...) Mais l'équipe jaune a compris que Régis était un petit peu en train de leur échapper".

Un accord "annulé" selon Régis

Dans un entretien qu'il a accordé à TV Mag, Régis a fait des révélations sur les circonstances de son changement de vote contre Jessica, révélant que cette dernière était au courant du fait qu'il allait mettre son prénom dans l'urne. Et c'est un "incident tout bête" survenu sur l'île qui l'a fait changer d'avis et "rester auprès de l'alliance des ex-jaunes". Il raconte : "Nous avons eu une dispute. J'ai dit à Jessica que j'annulais notre accord et que j'allais voter contre elle. Tout était clair avant de partir au conseil. Mais cela a été un vrai déchirement personnel. J'étais partagé entre mon alliance et l'affection que j'avais pour Jessica". Il a ensuite tenu à préciser qu'au moment où il a accepté l'alliance avec Claude et Jessica, il était sincère. "Ce n'était pas un coup de bluff", a-t-il dit.

À Télé-Loisirs, il en a dit plus sur la raison de ce clash non diffusé dans l'épisode du 8 mai. "Le feu n'a pas passé la nuit car je me suis endormi et j'étais en charge de le surveiller. Elle m'a alors accusé de l'avoir fait exprès et d'avoir éteint de moi-même le feu. Cette accusation à tort m'a fait comprendre que je ne pouvais pas lui donner ma confiance. Je lui ai alors dit que j'allais voter contre elle, elle le savait avant d'aller au conseil".

Par Clara P