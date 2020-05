Koh-Lanta 2020 : Régis suivi pour un problème de santé "bien particulier", de quoi s'agit-il ? (Exclu)

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec 14 anonymes. Cette aventure a été marquée par de nombreuses stratégies. Des éliminations ont aussi rythmé la vie sur le camp.

Dans l'épisode 13 diffusé vendredi 22 mai sur TF1, Régis a fait les frais de la stratégie de Claude. En effet, après lui avoir dit qu'il ne voterait pas contre lui, le héros l'a trahi en déposant deux fois son prénom dans l'urne. C'est le vote noir que Jessica lui a transmis après son départ qui lui a permis de redistribuer les cartes du jeu. Eliminé définitivement, Régis ne disputera pas la grande finale de "Koh-Lanta" qui, pour la première fois de son histoire, sera en deux parties.

Un état de santé fragile ?

L'aventure de Régis a été marquée par un court séjour à l'infirmerie. Un épisode sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à TV Mag. Il révélait alors ce qu'il a caché à ses camarades, de peur qu'ils l'éliminent. "Cela faisait plusieurs jours que j'étais suivi pour un problème de santé bien particulier. Je n'en parlais pas à mes camarades de peur de me faire éliminer", disait-il.

Non Stop People a voulu en savoir plus sur ce "problème de santé bien particulier". Régis a accepté de nous en dire plus. "Depuis le début de l'aventure, on était au 20e jour, je n'avais pas été aux toilettes. J'avais peur de faire une occlusion intestinale. Je n'en avais parlé à personne parce que je ne voulais pas qu'on dise : 'Il est malade, on va l'éliminer avant que ça nous coûte la place de quelqu'un d'autre", a-t-il dit.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P