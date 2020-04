Koh-Lanta 2020 - Régis : un papa autoritaire avec ses enfants ?

Il s'en est passé des choses aux Fidji depuis le lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus d'avoir assister au retour de cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 anonymes. Entre la stratégie d'Ahmad pour éliminer Teheiura, la déception de Delphine lorsqu'elle a appris brutalement la fin de son aventure ou encore la sortie médicale de Sara après une blessure sur un jeu de confort, l'aventure a été rythmée par de nombreux rebondissements. Seul Régis n'a pas fait parler de lui. Discret sur le camp, il ne s'est encore jamais retrouvé en danger lors d'un conseil.

Pourtant, dans son portrait, Régis avait annoncé la couleur. "Je suis quelqu'un d'ambitieux, de stratège, voire, calculateur, mais pas forcément dans le sens péjoratif. L'idée, c'est d'avoir toujours un coup d'avance, aussi bien dans mon métier que dans ma vie personnelle. C'est presque un art de vivre, c'est une manière de fonctionner", expliquait-il.

Une "certaine dureté" au travail

Toujours dans son portrait diffusé dans "Koh-Lanta", Régis a confié avoir eu "une enfance un peu particulière", sans donner plus de détails sur cette période de sa vie. "Ce n'est vraiment pas pour moi un handicap, au contraire, c'est ce qui a fait ma force aujourd'hui. Moi je suis quelqu'un d'autodidacte. Je me suis fait tout seul, je continue à me faire tout seul", continuait-il.

À la tête d'une famille de quatre enfants, l'ex-jaune a une relation privilégiée avec eux. Et pas question pour lui d'utiliser l'autorité pour se faire entendre. "Ils font un petit peu ce qu'ils veulent de moi. C'est vrai que mon travail exige parfois une certaine dureté et du coup, je n'ai pas du tout envie d'être comme ça avec mes enfants", précisait-il.

