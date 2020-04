Koh-Lanta 2020 : Sam confiné, que fait-il de ses journées ?

Il est l'un des candidats qui a démarré l'aventure "Koh-Lanta" presque en solo. En effet, dès ses débuts sur le camp des jaunes, Sam a eu du mal à s'intégrer à l'équipe, voire même à communiquer. Renfermé sur lui-même, il s'est attiré les critiques de certains de coéquipiers, à commencer par Benoît avec lequel il a eu quelques tensions. Inès aussi lui a reproché son comportement, notamment lorsque le benjamin de l'aventure n'a eu d'yeux que pour Moussa lors de son arrivée chez les jaunes.

Mais ayant compris qu'il risquait l'élimination en adoptant un tel comportement, le jeune homme a fini par faire des efforts dans ses rapports avec les autres, notamment lors de la réunification. Un "changement de caractère" qu'il a pu opérer grâce à Moussa, comme il l'a confié dans une interview à Télé-Loisirs. "Il m'a pris sous son aile à son arrivée chez les jaunes, et je pense que sans lui, je serais parti au deuxième épisode. J'ai eu aussi une grande confiance dans les autres héros comme Claude et Teheiura, qui m'ont aidé à m'ouvrir".

Un quotidien à l'air libre

Dans ce même entretien, Sam a évoqué la notoriété, notamment le fait qu'il n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. "Je ne regarde absolument pas ce qui se dit sur moi. Si je n'ai pas de réseaux sociaux, c'est justement pour cela. J'ai fait mon aventure sans rien attendre derrière, comme certains autres candidats. Maintenant, je veux reprendre une vie normale, loin des caméras", a-t-il dit.

Confiné depuis plusieurs semaines comme des millions d'autres Français, Sam* a raconté à nos confrères comment il vivait cette situation inédite, lui qui vit à la campagne. "Je suis en famille et tout se passe bien, on a la chance d'avoir un grand jardin, donc je peux faire pas mal de choses dehors. De toute façon, qu'on le vive bien ou non, il faut absolument suivre les règles de confinement et ne pas rigoler avec ça. Évidemment, tous les vendredis, on regarde 'Koh-Lanta' et ça me fait toujours bizarre de me voir à l'écran. Je n'aurais jamais imaginé cela avant". À l'Alsace.fr, Sam s'est aussi confié sur son confinement, qu'il passe avec ses parents dans leur maison. "Je fais un peu de sport, rien d'exceptionnel. Je ne sors pas, mis à part pour faire quelques courses. C'est important de rester à la maison, pour endiguer cette épidémie", a-t-il dit.

*Les deux comptes Instagram qui apparaissent dans notre vidéo n'appartiennent pas à Sam.

Par Clara P