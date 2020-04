Koh-Lanta 2020 : Sam éliminé, pourquoi Twitter voit rouge

Afin de prolonger la diffusion de "Koh-Lanta" sur TF1 en plein confinement et ainsi maximiser les chances de pouvoir organiser la finale en direct, la production a coupé l'épisode du 17 avril en deux. Ainsi, la semaine dernière, les téléspectateurs ont pu suivre Teheiura dans sa tentative de monter une stratégie avec Claude, Jessica et Sam.

Leur but : rallier les deux ex-rouges Charlotte et Eric afin de prendre l'avantage sur les ex-jaunes. Oui, mais voilà, cette alliance a échoué après qu'Inès ait vu Charlotte et Teheiura discuté ensemble. Elle n'a pas manqué de prévenir Moussa, le leader de l'ancienne équipe, qui a tiré les vers du nez à l'ex-alliée de Delphine.

"Pas après tout ce que tu as fait..."

Dans la suite de l'épisode de "Koh-Lanta" diffusé ce vendredi 24 avril sur TF1, Sam n'est pas parvenu à remporter l'immunité. Se sachant en danger, il a tenté de faire croire à ses camarades qu'il était parvenu à trouver un collier d'immunité. Mais son idée n'a pas eu l'effet escompté. Si Eric et Charlotte l'ont échappé belle, le benjamin de l'aventure n'a pas eu cette chance. Il a été éliminé.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de réagir à l'élimination de Sam. Et certains d'entre eux n'ont pas manqué d'exprimer leur déception, voire leur colère, de le voir quitter le jeu. D'autres le voyaient aller en finale. "Oh non Sam, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait", a posté l'un d'entre eux. "Tu resteras le vainqueur de la saison. Je suis dégoûté", a posté un autre.

Non pas Sam ! Pas Sam ! Pas après tout ce qu'il a fait ! #KohLanta — anzbrvk (@anzbrvk) April 24, 2020

#KohLanta dégoûté pour sam. Il méritait d aller en finale. — Daenerys43 (@daenerys43) April 24, 2020

#KohLanta Oh non Sam, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. pic.twitter.com/L8fEV8uqJ6 — . (@Annngers) April 24, 2020

Trop dégouté pour Sam, il était l'un des plus méritants. Si Teheiura avait voté 2 fois Charlotte, il y aurait eu une égalité, donc un second tour et une chance de "sauvé" Sam. J'ai pas compris pourquoi il a divisé son vote. #KohLanta — ArchangelAlways (@ArchangelAlwys) April 24, 2020

Je suis archi dégoûté que Sam quitte Koh Lanta, il ne mérite pas se faire sortir de la sorte vu qu'il a été excellent dans les épreuves de confort et d'immunité, j'espère qu'il va revenir plus fort dans Koh Lanta la prochaine fois. #KohLanta #TeamPSG — Peter (@PGuirguis_7) April 24, 2020

Mon frère est super en colère de l’élimination de Sam #KohLanta — (@ItsMissDeeDee) April 24, 2020

Toute la France après l’élimination de SAM #KohLanta pic.twitter.com/ij6xMUOWwe — Amorin Nils (@amorin_nils) April 24, 2020

Par Clara P