Koh-Lanta 2020 : Sam et les réseaux sociaux, toujours un non catégorique ? (Exclu)

Après le départ d'Ahmad il y a deux semaines, un autre candidat a été éliminé à l'issue de l'épisode 9 de "Koh-Lanta" diffusé vendredi 24 avril sur TF1. Il s'agit de Sam, le benjamin de l'aventure. Si ce dernier s'est éloigné de Moussa pour s'allier à Claude et Teheiura, son comportement distant sur le camp a souvent été au centre des débats. Et le clan formé par Naoil, Alexandra, Inès et Régis lui en a tenu compte, comme nous l'a confié le "jeune Padawan". "Je savais que j'allais partir, et ce dès la réunification. Même avant, il y avait une très forte alliance entre Naoil, Alexandra, Inès et Régis. Je n'en faisais pas partie. Ils parlaient déjà de m'éliminer avant la réunification. Donc à la moindre immunité perdue, ça allait forcément me tomber dessus", a-t-il confié.

Un entretien au cours duquel il est également revenu sur l'évolution de ses rapports avec Moussa. "Il était plutôt dans le social sur le camp (...) Avec mon profil, je me suis forcément tourné vers des gens qui essaient d'en faire le plus. Les activités de Claude et Teheiura me plaisaient", a-t-il continué.

"C'est un choix"

Il y a quelque temps, Sam a expliqué au Parisien pourquoi il ne souhaite pas avoir de réseaux sociaux. Un sujet que nous avons abordé avec lui lors de notre entretien. N'est-il pas frustré de ne pas savoir ce que les gens pensent de son parcours dans "Koh-Lanta" ? "Non, pas du tout. Ça ne me frustre pas. J'étais parti à 'Koh-Lanta' pour gagner des immunités, pas des followers. Je n'avais pas de réseaux sociaux avant, et puis je pense qu'en ouvrir après l'aventure, ce serait tout simplement la preuve d'avoir envie de se montrer, de s'exposer", nous a-t-il répondu.

Envisage-t-il tout de même de se lancer sur la Toile, maintenant qu'il ne fait plus partie de l'aventure ? "Non, absolument pas. Je vais rester fidèle à mon image. Puis, je ne suis pas le premier aventurier qui le fait. C'est un choix. Je trouve ça d'autant plus humble de revenir dans la vie tout à fait normale, plutôt que de s'exposer", a-t-il dit.

