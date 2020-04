Koh-Lanta 2020 - Sam : pourquoi il n'a rien dit à Moussa lors de son élimination (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Sam : Je savais que j'allais partir, et ce dès la réunification. Même avant, il y avait une très forte alliance entre Naoil, Alexandra, Inès et Régis. Je n'en faisais pas partie. Ils parlaient déjà de m'éliminer avant la réunification. Donc à la moindre immunité perdue, ça allait forcément me retomber dessus.

Non Stop People : Vous évoquez même "la fin d'un rêve" lors de votre départ...

Sam : Oui. Le rêve de partir si loin et de vivre une telle aventure en sortant à peine de l'adolescence, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand ça s'arrête d'un seul coup, comme ça, c'est très dommage. J'étais vraiment parti à "Koh-Lanta" pour avoir des souvenirs plein la tête.

Non Stop People : Qu'est-ce qui, selon-vous, a joué en votre défaveur pour ce conseil ?

Sam : C'est déjà la défaite à l'épreuve d'immunité. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Si je n'avais pas perdu, j'aurais continué. Je pense que c'est aussi le fait que je suis assez solitaire. Je n'ai pas fait partie d'une alliance dès le départ. Mais surtout, j'ai une vision de l'aventure qui est très différente de celle des autres candidats.

Non Stop People : C'est-à-dire ?

Sam : Une aventure qui est très compliquée, sans stratégie, simplement en la vivant dans la survie et puis dans les épreuves. Je me suis rendu compte qu'il faut quand même un minimum de stratégie pour aller jusqu'à la fin.

Non Stop People : Au moment de partir, vous avez un mot pour Claude et Teheiura, mais pas pour Moussa. Pourquoi ?

Sam : Quand Moussa arrive dans notre équipe jaune, il me prend sous son aile. C'est grâce à lui - en partie - que je ne sors pas au conseil. À la réunification, je voulais voter au mérite, personne ne l'acceptait. Il était hors de question pour moi de voter contre Claude, qui était rouge. J'avais très bien compris que Moussa avait choisi de continuer avec Inès, Naoil, Alexandra et Régis. Je ne pouvais pas continuer à voter avec des gens qui voulaient éliminer les meilleurs. En revanche, je ne voulais absolument pas voter contre Moussa. Je me suis donc rallié à Claude et Teheiura. Moussa s'est senti trahi. Je trouve ça vraiment dommage parce que s'il nous avait rejoints, on aurait pu aller loin. On aurait fait ça au mérite, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Au conseil, je n'ai rien dit parce que, il ne vote pas contre moi, mais il était quand même avec les filles et Régis. Il a tout simplement choisi de partager les votes. Je pense que dans le cas où je trouvais un collier, il s'assurait qu'Eric ou Charlotte sortent à ma place.

"Il faut savoir faire semblant..."

Non Stop People : Avec le recul, avez-vous le sentiment d'avoir laissé Moussa de côté ?

Sam : Claude et Teheiura passaient leur temps à chasser des poissons et à chercher à manger dans la forêt. Moussa était plutôt dans le social sur le camp. Il essayait de monter un petit peu des stratégies. Avec mon profil, je me suis forcément tourné vers des gens qui essaient d'en faire le plus. Les activités de Claude et Teheiura me plaisaient. Après, ça ne lui enlève rien au candidat emblématique qu'est Moussa. Je l'apprécie beaucoup.

Non Stop People : Vous êtes toujours en contact ?

Sam : Il n'y a aucune animosité entre nous.

Non Stop People : Pensez-vous que si vous aviez été plus ouvert au début, ça aurait été plus facile pour vous sur le camp ?

Sam : C'est sûr que je suis passé à côté du social. J'aurais dû plus m'ouvrir, c'est une certitude. Le souci c'est qu'il y avait une grosse alliance qui s'est formée, même avec Benoît au départ. Je ne passais pas mon temps à discuter avec eux, parce que pour moi, c'était du temps perdu. C'est très compliqué de savoir gérer cette aventure à 19 ans avec des gens qui sont quelquefois beaucoup plus âgés que vous.

Non Stop People : Quel avis avez-vous sur le montage de l'émission ?

Sam : C'est toujours très bizarre de se voir parce que, je regarde "Koh-Lanta" depuis tout petit, donc se voir, c'est assez surprenant. Le montage de l'émission, depuis le départ, est 100% fidèle à la réalité. Je dirais même 1 000%. Tout est retransmis, c'est exactement pareil et j'en suis très content. Je n'avais aucun doute là-dessus de toute façon. Quand on fait quelque chose sur "Koh-Lanta", forcément, il faut l'assumer après. Tout est 100% réel.

Non Stop People : Qu'est-ce que cette aventure vous appris sur vous et sur vos rapports aux autres ?

Sam : Elle m'a appris que je n'étais pas assez ouvert dans cette aventure. Par contre, je pense que je suis fait pour ça, dans l'aspect aventure et voyage. Découvrir les autres civilisations, c'est quelque chose que j'ai adoré. Ce qu'elle m'a appris avec le social et les relations aux autres, c'est qu'il faut vraiment arriver à s'entendre avec tout le monde. C'est vraiment pas facile. Il faut savoir faire semblant, mais moi je ne suis pas fait pour ça. Et je pense que même si j'essayais, ça ferait comme Teheiura sur la stratégie, ça raterait un peu (rires).

