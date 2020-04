Koh-Lanta 2020 : Sam réagit aux insultes et menaces reçues par certains candidats

Deux semaines après l'élimination d'Ahmad dans "Koh-Lanta", le départ d'un autre candidat a énormément fait parler sur la Toile. il s'agit de la sortie de Sam, le plus jeune candidat de cette édition 2020. En participant à l'émission, l'ex-jaune a démontré des qualités d'aventurier indéniables, lui qui a enchaîné les victoires sur certaines épreuves, notamment celle du tir à l'arc. Ainsi, en l'éliminant, certains des aventuriers toujours en lice ont été la cible d'un bashing 2.0 très violent, à savoir Inès, Régis, Charlotte, Naoil et Alexandra.

Le week-end dernier, certains d'entre eux ont dévoilé les virulents messages qu'ils ont reçus sur Instagram, entre menaces et insultes. Une situation intolérable pour Denis Brogniart qui a poussé un violent coup de gueule ce lundi 27 avril via une vidéo postée sur la Toile. "Ces messages sont l'oeuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux. Des gens qui méritent à minima le mépris. Et le pire, c'est que tous, ou presque, sévissent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon", a-t-il dit.

"J'ai toujours voulu la justice..."

S'il n'a aucun compte sur Instagram ou Twitter, Sam a tenu à faire passer un message dans une vidéo que Adventure Line Productions (ALP) a postée sur sa propre page. Il a ainsi appelé au calme après les menaces et insultes proférées à l'encontre de ses ex-camarades d'aventure.

"On m'a fait part de toute la violence, de tous les messages très violents et la haine qui a été déversée à mes camarades d'aventure. Il faut savoir que quand j'ai fait 'Koh-Lanta', j'ai accepté toutes les règles du jeu et notamment, une possible élimination lors d'un conseil. J'ai toujours voulu la justice et aujourd'hui, la justice, c'est d'accepter la décision de mes caramades d'aventure, tout comme je l'ai fait. Ils ont une famille, pour certains même des enfants, donc laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité, tout simplement", dit-il.

Par Clara P