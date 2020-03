Koh-Lanta 2020 : Sara blessée, pourquoi a-t-il fallu l'opérer ? (Exclu)

Non Stop People : Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque Denis Brogniart vous annonce la fin de votre aventure ?

Sara : À ce moment-là, je n'ai qu'une chose en tête. Je me dis : 'Pourquoi le sort s'acharne sur moi et qu'est-ce que j'ai fais pour que mon corps me stoppe comme ça pour la deuxième fois'. Je me pose beaucoup de questions. Encore une fois, j'ai un sentiment d'inachevé. Je participe trois fois, je suis frustrée, en colère, décue, anéantie. C'est tout un tas de sentiments de désolation. Je me dis : 'Pourquoi on m'interdit d'aller plus loin qu'un début d'aventure'. Mais ma joie a été à la hauteur de ma tristesse quand j'ai su que Teheiura reprenait ma place.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous avant l'épreuve de confort ?

Sara : Je me sentais parfaitement bien, pour tout. Dans mon jeu, sur le camp. J'étais vraiment en pleine osmose avec ce que j'avais envie de faire. C'est le jeu de l'élastique qui a précipité ma sortie car je me suis donnée corps et âme. J'ai donné mes tripes.

Non Stop People : Quel a été le diagnostic du médecin ?

Sara : J'ai fait une éventration iliaque. Mes abdominaux sont sortis de leur place.

Non Stop People : Comment s'est déroulé votre retour en France, ainsi que votre prise en charge ?

Sara : Je suis rentrée en France aussitôt. J'ai eu des examens médicaux qui se sont avérés être en urgence une hospitalisation, une opération et cinq mois de convalescence.

Non Stop People : Avez-pu échanger quelques mots avec Denis Brogniart ?

Sara : Oui. À l'issue du jeu du radeau, il est venu me voir, me parler. Il était vraiment désolé et déçu que ça se passe comme ça pour moi.

"Ahmad est dans le mauvais rôle"

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous au sein de l'équipe jaune ?

Sara : Je me sentais hyper bien. Je sentais une espèce de sérénité. On était vraiment une équipe unie. Il n'y avait pas de discorde ni de tension. Je me sentais dans une belle équipe.

Non Stop People : Il y a un net contraste avec l'ambiance chez les rouges. Comment l'expliquez-vous ?

Sara : Les rouges sont dans la stratégie depuis le début alors que les jaunes n'en parlent pas. Ils vivent leur aventure en équipe. Les rouges paraissent très forts en équipe dans les premiers jeux puisqu'ils gagnent tout, mais par contre leur vie sur le camp est très compliquée à cause des stratégies qu'ils mettent en place. Quelque part, ça porte préjudice à la sérénité du groupe. Ahmad n'étant pas fort sur les épreuves, il est stratège. Il joue avec ses forces. Voilà pourquoi c'est le bordel chez les rouges. Les jaunes ne sont pas du tout dans cet état d'esprit.

Non Stop People : Ahmad a été la cible de vives critiques après l'élimination de Teheiura. Qu'en avez-vous pensé ?

Sara : Je pense que les gens s'identifient à travers chacun d'entre nous. Ahmad récupère la monnaie de sa pièce. Il y a tellement de gens qui postulent, qui envoient leur candidature, donc ils s'identifient et se disent : 'Comment on peut agir comme ça ?' Il faut de tout pour faire le jeu 'Koh-Lanta'. Malheureusement pour lui, il est dans le mauvais rôle.

Non Stop People : Seriez-vous prête à retenter l'aventure pour la quatrième fois ?

Sara : Ma tête vous dirait oui tout de suite, sans hésiter, sans réfléchir. Trois fois je l'ai fait, trois fois je m'arrête trop tôt. Maintenant, en ce qui concerne mon corps, je ne sais pas.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P