Koh-Lanta 2020 : Teheiura éliminé, en veut-il à Jessica pour son vote ? Il répond (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette élimination pour le moins inattendue ?

Teheiura : Sur le coup, c'était difficile. Mais je n'étais pas si surpris que ça. Avant de partir au conseil, ça parlait déjà beaucoup. Ça fait partie du jeu. C'est plus facile de sortir d'un jeu quand on accepte les règles et la sentence. Ça reste difficile, mais j'ai accepté et je comprends tout à fait leur vote.

Non Stop People : D'après vous, pourquoi ont-ils voté contre vous ?

Teheiura : Ils ont eu peur que je leur fasse de l'ombre sur la suite de leur aventure. Un peu comme dans mes deux précédentes participations en 2012 et 2014. J'ai essayé de sauver ma peau, mais je n'avais pas certainement les bons mots pour me faire garder dans le jeu. Mais je pense qu'à ce moment-là, mon sort était déjà scellé.

Non Stop People : Ahmad est au centre des stratégies avant le conseil. Avec Claude et Jessica, vous êtes pour lui et le reste de l'équipe une réelle menace...

Teheiura : Oui, tout à fait. Dès qu'ils nous ont vus arriver, ils ont pris peur. Mais je pense que ce n'était pas forcément une bonne stratégie de me faire sortir par rapport aux épreuves. Après, la stratégie d'Ahmad a été efficace.

Non Stop People : En voyant cet épisode, on se rend compte qu'être un héros dans "Koh-Lanta" et débarquer dans une équipe déjà soudée, ça se révèle plus compliqué que prévu...

Teheiura : C'est exactement ça. Quand on arrive dans une équipe trois, quatre jours après, c'est très, très compliqué, voire impossible de rentrer dans une alliance qui est déjà créée depuis le premier jour. J'ai tenté le tout pour le tout, ça n'a pas marché. Il faut s'adapter et savoir passer à travers les mailles du filet. Ça n'a pas été mon cas.

"Sur les réseaux, ça va être très violent"

Non Stop People : Jessica a voté contre vous. Comment l'avez-vous pris ?

Teheiura : J'ai tout de suite compris pourquoi elle a voté ça. Encore une fois, sur la plage, c'était Jessica ou moi parce que Claude était immunisé avec son amulette. Il venait d'arriver, mais pas Jessica puisqu'elle remplaçait Marie. Je n'ai pas été surpris qu'elle vote contre moi pour sauver sa place, je l'ai bien compris et je ne lui en veux pas du tout. À sa place, ça aurait été aussi difficile pour moi de voter contre un héros.

Non Stop People : Vous l'auriez fait ?

Teheiura : Je ne sais pas. Ce sont des choix qui doivent se prendre sur le moment. Pour s'assurer à 100% de rester, elle n'avait pas le choix et elle a eu totalement raison.

Non Stop People : Votre élimination va à coup sûr faire polémique sur les réseaux. Jessica risque d'être critiquée, tout comme Ahmad. Qu'aimeriez-vous dire aux internautes pour calmer les choses ?

Teheiura : Je sais que ça va être très, très violent sur les réseaux. Je leur dirais déjà merci pour leur soutien. Je sors prématurément, mais j'ai accepté de revenir en acceptant les règles. Stratégiquement, ils ont été plus forts que moi. Mais la vie continue. J'ai compris le vote de Jessica, je ne lui en veux pas du tout. À sa place j'aurais fait pareil pour sauver ma peau. Il faut accepter que les autres viennent avec leurs atouts, telle que la stratégie. La meilleure chose à retenir, c'est que j'ai vécu une belle aventure, malheureusement je sors tôt. Les personnes qui ont voté contre moi sont aussi de belles personnes en dehors du jeu. Il faut aussi voir ça.

Non Stop People : Avez-vous pu échanger quelques mots avec Denis Brogniart après votre élimination ?

Teheiura : Oui, comme à chaque élimination, il vient à la rencontre de chaque éliminé. Il a été touché. Pas choqué, mais surpris. Il a su aussi me donner les bons mots pour rester positif et sortir de ce jeu. Les mots de Claude m'ont aussi beaucoup touché parce qu'on est assez proches. On a vécu deux aventures ensemble. Lui, il est devenu papa aussi, moi également. En tant que pères de famille, on s'est vite retrouvé et il y a une amitié assez forte à ce moment-là.

Non Stop People : Seriez-vous prêt à retenter "Koh-Lanta" pour la cinquième fois ?

Teheiura : Je ne dirais pas non. Bizarrement, à la sortie de chaque saison, on se dit : 'On est quand même des fous de vouloir revenir'. Mais au final, quand on nous offre la possibilité de repartir, on ne dit pas non. C'est une aventure en elle-même. Comme je l'avais dit à mon casting, je ressens encore en moi cette flamme. Même si Denis me l'a éteinte, je l'ai encore en moi.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P