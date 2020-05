Koh-Lanta 2020 : Teheiura éliminé, pourquoi il n'a rien fait pour sauver sa place (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette élimination pour le moins surprenante ?

Teheiura : Sur le coup, ça fait mal. J'espérais vraiment que Charlotte sorte ce collier malgré ce que Régis lui a dit avant de partir au conseil sur le fait qu'il allait finalement basculer les votes sur Eric. Dans sa tête, Charlotte partait confiante et je voulais lui faire confiance parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas le choix. C'est dur de se voir éteindre une deuxième fois son flambeau dans la même aventure. Autant la première fois, j'ai accepté pleinement, je n'avais pas d'autre choix que de subir. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas.

Non Stop People : Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu à ce moment-là ?

Teheiura : J'ai failli. Quand Denis Brogniart demande qui a un collier d'immunité, j'étais prêt à la bousculer pour qu'elle réagisse, mais je n'y arrivais pas. Ce geste, je n'ai pas pu le faire et je ne l'explique pas. J'étais figé, au point d'oublier que j'avais moi-même un collier.

Non Stop People : En avez-vous voulu à Charlotte ?

Teheiura : Sur le moment, oui forcément. Mais il faut sortir du jeu. On a tous les deux mal joué. Charlotte est de base une joueuse et elle avait envie de jouer.

"Claude et Charlotte ne s'entendaient pas"

Non Stop People : Quelle différence faites-vous entre votre première partie d'aventure et la seconde ?

Teheiura : J'ai bien été accueilli dans les deux camps. La différence, c'est que chez les jaunes, j'étais peut-être plus intégré dans le groupe. Alors que chez les rouges, ils étaient cinq candidats soudés et pour rentrer dans cette "alliance", c'était compliqué.

Non Stop People : Vous avez tenté de monter une stratégie qui n'a pas fonctionné. Pourquoi selon-vous ?

Teheiura : Le hic, ça a été que Claude et Charlotte ne s'entendaient pas. Comme Claude était avec moi, je pense que Charlotte avait du mal à se rallier à ça. Il y a aussi le fait que j'ai discuté avec Charlotte devant tout le monde.

Non Stop People : À l'issue de l'épreuve du tir à l'arc, Moussa vous en a voulu d'avoir cassé sa flèche. Comment l'expliquez-vous ?

Teheiura : Je crois qu'il n'avait pas trop compris ma stratégie sur cette épreuve, c'est-à-dire casser la flèche qui était la plus éloignée de la cible. Sa réaction m'a beaucoup touché et elle m'a fait peur. Qu'il dise comme ça : "Je t'en dois une". Oui, mais quoi ? À "Koh-Lanta", c'est énorme. Une victoire ? Un confort ? Une élimination ? J'ai été discuté avec lui et ça n'a pas été facile d'avoir des réponses jusqu'à ce moment où je me fais griller sur ma stratégie. Et là, on a pu discuter et mettre les choses à plat. Il a reconnu à la diffusion que j'avais raison et il s'est excusé. Tout va bien aujourd'hui.

Non Stop People : Est-ce qu'il ne serait pas un mauvais joueur ?

Teheiura : Non, je ne peux pas dire ça. Il est ce qu'il est. Il se protège. Selon la personnalité de chacun, on réagit plus au moins à des degrés différents.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure globale ?

Teheiura : Encore une fois, c'était une très belle aventure avec un challenge dans le jeu face à Claude magnifique ! On s'est bien marré là-dessus. C'était un bel affrontement. Je repars avec 15 victoires individuelles dans la totalité de mes "Koh-Lanta". Comme je dis toujours, je préfère garder que le côté positif et vivre avec ça. Et si par chance, je revenais dans une autre aventure, je reviendrais sur les côtés qui ont mal fonctionné pour les transformer en bien.

