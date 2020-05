Koh-Lanta 2020 - Teheiura éliminé : pourquoi il pointe du doigt le vote de ses camarades

C'est un épisode de "Koh-Lanta" qui a marqué un tournant dans l'aventure des candidats au casting cette année. En effet, ces derniers ont poursuivi la compétition en binômes avec les destins liés. Ainsi, Teheiura s'est retrouvé avec Charlotte, l'une des ex-rouges toujours en lice. Après une victoire sur le jeu de confort, le duo a remporté un indice afin de trouver un collier d'immunité. Juste avant le conseil, la jeune femme l'a trouvé. Mais ne se sentant pas en danger, elle ne l'a pas joué. Une décision qui lui a coûté sa place, puisque la majorité de ses camarades ont voté contre elle. Ayant son destin lié au sien, Teheiura a lui aussi été éliminé, bien qu'il disposait lui aussi d'un collier d'immunité.

À Non Stop People, il a expliqué pourquoi il n'est pas intervenu pour révéler l'existence d'un des deux colliers. "J'ai failli. Quand Denis Brogniart demande qui a un collier d'immunité, j'étais prêt à bousculer Charlotte pour qu'elle réagisse, mais je n'y arrive pas. Ce geste, je n'ai pas pu le faire et je ne l'explique pas. J'étais figé, au point d'oublier que j'avais moi-même un collier", a-t-il dit.

"C'est moi qu'ils voulaient éliminer"

Dans un entretien qu'il a accordé à TF1, Teheiura est revenu sur son élimination. L'occasion pour lui d'évoquer les intentions de vote de ses camarades. Pour lui, ces derniers se sont servis de Charlotte pour l'éliminer.

"Là où ça me fait le plus mal, c'est de me sortir en mettant le nom de Charlotte. Je pense que c'est assez hypocrite d'utiliser le prétexte que Charlotte est une ex-rouge alors qu'on sait que c'est moi qu'ils voulaient éliminer. S'ils avaient été plus honnêtes sur leurs intentions de vote, je l'aurais accepté plus facilement. Là, je l'accepte quand même parce que ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas pareil. J'aurais aimé qu'ils assument le fait qu'ils m'éliminent parce que je leur faisais peur", a-t-il expliqué.

