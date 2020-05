Koh-Lanta 2020 - Teheiura éliminé : son message aux internautes (Exclu)

C'est un épisode palpitant de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs ont suivi sur TF1 ce vendredi 1er mai. En effet, l'aventure des dix candidats toujours en lice a pris un tournant avec les destins liés. Ainsi, des binômes ont été constitués par tirage au sort et Charlotte s'est retrouvée avec Teheiura. Si le duo a remporté le jeu de confort, il a aussi récupéré un indice pour trouver un collier d'immunité sur l'île. Un précieux avantage que Charlotte est parvenue à trouver.

Mais ne se sentant pas en danger lors des votes, elle a décidé de ne pas le jouer au conseil, malgré les recommandations de Teheiura. Résultat : la jeune femme a été éliminée, entraînant le héros dans sa chute, qui lui aussi était détenteur d'un collier d'immunité, mais qu'il n'a pas utilisé. "Quand Denis Brogniart demande qui a un collier d'immunité, j'étais prêt à bousculer Charlotte pour qu'elle réagisse, mais je n'y arrivais pas. Ce geste, je n'ai pas pu le faire et je ne l'explique pas. J'étais figé, au point d'oublier que j'avais moi-même un collier", nous a-t-il confié en exclusivité.

"Je ne tolère pas les insultes..."

À la fin de notre entretien, Teheiura a souhaité faire passer un message aux internautes. Ainsi, il nous a demandé de le retranscrire. Le voici dans son intégralité :

"Tout d'abord, merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent dans toutes mes aventures. Malheureusement, l'aventure s'arrête pour moi ce soir. 'Koh-Lanta' est une aventure exceptionnelle, mais c'est aussi un jeu avec des éliminations, et j'ai accepté les règles. Alors je vous demande de ne pas vous en prendre à mes coéquipiers d'aventure car je ne tolère pas les insultes et encore moins les menaces. J'ai fait une belle aventure encore une fois, et je garde toujours le côté positif de toutes mes aventures. C'est ce que je veux que vous gardiez et véhiculiez autour de vous. Encore une fois, merci. Je vous embrasse".

