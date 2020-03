Koh-Lanta 2020 : Teheiura éliminé, Twitter crie au scandale

Vendredi 13 mars, TF1 a diffusé l'épisode 3 de "Koh-Lanta". Si Claude et Sara ont décroché leur place dans l'aventure, Jessica a été éliminée. Mais avec le départ médical de Marie, cette dernière a finalement pu rejoindre la compétition en tant que nouveau membre de l'équipe rouge. Avec la défaite des rouges sur l'épreuve d'immunité, ces derniers ont vécu leur deuxième conseil de la saison. Souvenez-vous, le premier a été marqué par l'élimination de Joseph après son buzz du feu.

Pour le second, le choc a été total. En effet, c'est Teheiura qui a été éliminé. Si Ahmad a monté une stratégie pour voter contre lui, Jessica a mis son nom dans l'urne pour sauver sa place. Non Stop People a eu l'occasion de recueillir le ressenti du héros. Comment a-t-il vécu son départ ? "Sur le coup, c'était difficile. Mais je n'étais pas si surpris que ça. Avant de partir au conseil, ça parlait déjà beaucoup. Ça fait partie du jeu. C'est plus facile de sortir d'un jeu quand on accepte les règles et la sentence. Ça reste difficile, mais j'ai accepté et je comprends tout à fait leur vote", nous a-t-il confié.

Une élimination qui fait scandale

L'élimination de Teheiura a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, le candidat méritait d'aller loin dans cette nouvelle saison de "Koh-Lanta". Entre tristesse et colère, les fans du programme se sont exprimés sur Twitter, soulignant le fait que l'aventurier a amélioré la vie sur le camp des jaunes en leur apportant son savoir-faire d'ancien aventurier de l'émission. Pour rappel, Teheiura a participé à trois saisons avant celle-ci : "Raja Ampat" (2011), "La Revanche des Héros" (2012) et "La Nouvelle Édition" (2014).

C'est un scandale l'élimination de Teheiura Ca donne meme plus envie de regarder la suite de l'aventure #KohLanta #KohLanta2020 — Camelia (@Camelia01041584) March 13, 2020

Mais genre vous trouvez ça normal que Teheiura il a jamais gagner 1 Koh-lanta ? Tellement il est fort que ça l’élimine! Vraiment Cst lui le boss tfaçon #KohLanta — am. (@iamami____) March 13, 2020

Je suis tellement déçu, Teheiura est le seul qui mérite de gagner et il se fait éliminé...#KohLanta — marjo (@marjopiaud) March 13, 2020

Teheiura éliminé voilà #KohLanta c’est fini pour moi... — Jordan.R (@djorod63) March 13, 2020

J'espère vraiment que Teheiura réintégrera l'aventure il ne mérite ABSOLUMENT pas d'être éliminé alors qu'il vient à peine d'être chez les rouges et de plus en Héros c'est IMPOSSIBLE #KohLanta — Fabien Fichaux (@fabien_fichaux) March 13, 2020

Voir le retour de Teheiura et l’éliminer aussi vite!! Je suis dégoûtée! #KohLanta c’est d’abord le côté aventurier et après la stratégie et pour moi c’est lui le meilleur de toutes les saisons. Il ne méritait pas de partir si vite — V a l é r i e (@LiliVal1302) March 13, 2020

Par Clara P