Koh-Lanta 2020 - Teheiura : l'élimination de Sam, des candidats menacés…Il réagit (Exclu)

C'est un épisode palpitant de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs ont pu suivre vendredi 1er mai sur TF1. En effet, alors que Charlotte et Teheiura disposaient de deux colliers d'immunité, ils n'en n'ont utilisé aucun lors du conseil. En récoltant un maximum de voix contre elle, l'ex-rouge a été éliminée, entraînant le héros dans sa chute. En exclusivité pour Non Stop People, ce dernier s'est confié sur cette élimination. "Avec Charlotte, on a tous les deux mal joué. Sur le coup, ça fait mal. J'espérais vraiment que Charlotte sorte ce collier (...) Dans sa tête, elle partait confiante et je voulais lui faire confiance, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu le choix", nous a-t-il dit.

Dans ce même entretien, Teheiura a accepté de réagir à l'élimination de Sam, survenue la semaine dernière dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta". "Sa sortie m'a forcément un peu touché, même si c'était quasiment prévisible par rapport à son éloignement du groupe jaune à ce moment-là. Il y avait aussi un petit départ de feu sur l'épreuve des flèches par rapport à Alexandra. Sam, pour moi, c'est la relève. Il est très impressionnant. Il y a ce côté maturité sociale qui lui manque. Maintenant, il a l'expérience de 'Koh-Lanta' et je suis quasiment sûr qu'on le reverra dans d'autres aventures. Plus ouvert, j'espère, je suis sûr même. Ce ne sera plus le même Sam, en plus de ses capacités d'aventurier".

"Je souhaite vraiment que ça s'arrête"

L'élimination de Sam dans "Koh-Lanta" n'a pas été sans conséquence. En effet, des candidats jugés responsables de son départ ont été violemment insultés et menacés sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Inès, Naoil, Régis, Alexandra et Charlotte. Face à ce bashing 2.0, Denis Brogniart et la société de production ALP (Adventure Line Productions) sont intervenus. Si le premier a poussé un coup de gueule, la deuxième a décidé de saisir la justice.

Comment Teheiura a-t-il réagi ? "J'avais réagi déjà à la sortie d'Ahmad. J'avais mis un post concernant Ahmad, mais en même temps, pour tous les aventuriers. Je ne suis pas du genre à toujours répéter dix fois la même chose. Le monde virtuel des réseaux sociaux ne changera malheureusement jamais. La production a réagi face à ça et ça, c'est très bien. Je pense que ça va calmer les choses. Je souhaite vraiment que ça s'arrête", nous a-t-il répondu. A-t-il déjà reçu des menaces ou insultes ? "Non, pas de ce genre-là. Il y avait des déçus lors de mes précédentes aventures, ce que comprends, mais pas d'insultes".

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P