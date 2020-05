Koh-Lanta 2020 : Teheiura papa, est-il inquiet pour l'accouchement de sa femme ? (Exclu)

Pour la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" diffusée depuis le 21 février sur TF1, la production a vu les choses en grand. En effet, en plus de découvrir les 14 candidats anonymes de l'aventure, les téléspectateurs ont retrouvé cinq anciens candidats emblématiques, dont Teheiura. Membre de l'équipe rouge, le héros a été la victime d'une stratégie montée par Ahmad pour l'éliminer. Mais contre toute attente, il a pu revenir dans la compétition à la suite de la sortie médicale de Marie. Cependant, c'est chez les jaunes qu'il a repris le cours de son aventure.

Après une tentative maladroite de stratégie avec Claude, Jessica et Sam pour prendre le dessus sur les ex-jaunes, Teheiura a vu son destin se lier avec celui de Charlotte dans l'épisode 10 de "Koh-Lanta" diffusé vendredi 1er mai sur TF1. Détenteurs de deux colliers d'immunité, ces derniers ne les ont pas joués, Charlotte ne se sentant pas en danger lors du conseil. Eliminée, elle a entraîné Teheiura dans sa chute.

"On prend le maximum de précautions"

En exclusivité pour Non Stop People, Teheiura nous a accordé une interview par téléphone. S'il a pu revenir sur son élimination, il a aussi réagi à l'élimination de Sam et aux menaces que certains candidats ont reçues à la suite du départ du "jeune Padawan". Il a également accepté de nous donner des nouvelles de sa famille, notamment de sa femme, enceinte de leur quatrième enfant. "Tout se passe, très, très bien jusque-là. La naissance est prévue dans le courant du mois de mai, pour un garçon. Tout va bien. On ne prend aucun risque pour faire des sorties inutiles. On fait uniquement des sorties médicales", a-t-il dit.

A-t-il des appréhensions vis-à-vis de l'accouchement qui pourrait avoir lieu avant le déconfinement ? "On en a toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On prendra le maximum de précautions là-dessus et on écoutera les consignes des soignants par rapport à ça", a-t-il répondu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P