Koh-Lanta 2020 : Teheiura papa, l'adorable message de Denis Brogniart sur Instagram

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 un peu particulière puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, dont Teheiura. Ce dernier a rejoint l'équipe rouge, tout comme Claude et Jessica. Mais ses débuts dans l'aventure ont été difficiles. Victime de la stratégie d'Ahmad, il a été rapidement éliminé du jeu, considéré comme une "menace" par ses coéquipiers. Mais contre toute attente, grâce à la sortie médicale de Sara, Teheiura a pu faire son retour dans le jeu, mais chez les jaunes cette fois.

L'aventure a pris un tournant avec les destins liés. Après tirage au sort, Teheiura s'est retrouvé en binôme avec Charlotte. Vainqueurs du jeu de confort, ils sont ensuite parvenus à trouver un collier d'immunité. Mais ne se sentant pas en danger sur le camp, la jeune femme a décidé de ne pas le jouer, et ce contre l'avis de son coéquipier. Face à la pression du conseil, ce dernier a totalement occulté que lui aussi détenait un collier d'immunité. En récoltant un maximum de voix contre elle, Charlotte a été éliminée, entraînant Teheiura dans sa chute.

"Déjà de la graine d'aventurier"

Le 18 mai dernier, sur sa page Instagram, Teheiura a annoncé une heureuse nouvelle : la naissance de son quatrième enfant ! En légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel il tient son bébé dans les bras, il a dévoilé le prénom qui lui a été donné : "Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa (...) La famille Teahui vous remercie infinement pour tous vos messages de félicitations. Vaitoanui et sa maman vont très bien", postait-il.

Jeudi 21 mai, via une vidéo TikTok, Teheiura a annoncé le départ de la clinique sur un son rythmé. Quant à Denis Brogniart, l'animateur de "Koh-Lanta" a tenu à saluer la naissance du petit bout de chou dans un message qu'il a posté sur Instagram. "Félicitations à Teheiura et sa femme Céline, heureux parents d'un petit garçon prénommé VAITOANUI. Il rejoint ses trois soeurs dans la tribu ! Et regardez sa tétine, déjà de la graine d'aventurier de 'Koh-lanta'. Tu m'as rejoint Teheiura. Chacun 3 filles et un garçon. Je vous embrasse tous les 6", a-t-il posté.

Par Clara P