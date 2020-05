Koh-Lanta 2020 : Teheiura papa, sa femme a accouché de leur quatrième enfant

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de 14 nouveaux aventuriers, mais aussi de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, dont Teheiura. Après avoir réussi à décrocher sa place dans l'aventure officielle à l'issue d'un choc des héros, le candidat a rapidement été éliminé par son équipe, les rouges. Mais contre toute attente, il a pu revenir dans la compétition à la suite de la sortie médicale de Sara.

Sur la tribu réunifiée, Teheiura a maladroitement tenté de monter une stratégie avec Claude et Jessica afin de rallier Charlotte et Eric pour prendre le dessus sur leurs "adversaires", les jaunes. Mais leur alliance est tombée à l'eau après qu'Inès ait surpris Charlotte en train d'échanger avec Teheiura. Lors des destins liés, ce dernier a fait équipe avec Charlotte. Victorieux lors du jeu de confort, les deux aventuriers ont trouvé un collier d'immunité... que l'ex-rouge n'a pas utilisé. Détenteur lui aussi d'un collier, le héros a oublié de le jouer lors du conseil. Résultat : ils ont tous les deux été éliminés.

Des nouvelles du bébé et de sa femme

À l'occasion de sa sortie de "Koh-Lanta", Non Stop People s'était entretenu avec Teheiura. S'il était revenu sur son aventure aux Fidji, il avait également accepté de nous parler de sa femme, alors enceinte de leur quatrième enfant. "Tout se passe très, très bien jusque-là. La naissance est prévue dans le courant du mois de mai, pour un garçon. Tout va bien. On ne prend aucun risque pour faire des sorties inutiles. On fait uniquement des sorties médicales", nous disait-il, en plein confinement.

Ce lundi 18 mai, Teheiura a partagé une heureuse nouvelle sur sa page Instagram : la naissance de son quatrième enfant ! En légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel il tient son bébé dans les bras, il a dévoilé le prénom qui lui a été donné. "Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa. Du baume au coeur en ces temps difficiles. La petite famille Teahui vous remercie infiniment pour tous vos messages de félicitations. Vaitoanui et sa maman vont très bien. Ses grandes soeurs sont impatientes d'embrasser leur petit frère. Et bien évidemment, je suis le plus heureux des papa, un 2e mec à la maison", a-t-il posté. De nombreux aventuriers de l'édition 2020 de "Koh-Lanta" et des précédentes ont tenu à le féliciter, de Claude à Moussa en passant par Maxime (2019) ou encore Xavier (la guerre des chefs).

Par Clara P