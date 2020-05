Koh-Lanta 2020 : Teheiura partage une tendre vidéo avec son bébé

Lundi 18 mai, Teheiura a partagé une heureuse nouvelle avec ses fans, son petit garçon prénommé Vaitoanui est né la veille au soir. Le héros de Koh-Lanta et sa femme accueillent donc leur quatrième enfant et premier fils. Le papa confiait même son bonheur de ramener "un deuxième mec à la maison". Si le candidat emblématique de l’émission de TF1 a été éliminé de l’édition 2020 trop tôt au goût des fans, il se console avec la naissance de son fils. Teheiura s’était confié à Non Stop People au moment de sa sortie du jeu d’aventure. Et il évoquait alors le contexte particulier lié à la pandémie de coronavirus et la grossesse de sa femme. "Tout va bien. On ne prend aucun risque pour faire des sorties inutiles. On fait uniquement des sorties médicales". Pour fêter le retour à la maison de son fils, le héros a posté une vidéo amusante.

Un départ de la clinique sur un son rythmé

C’est sur son compte Instagram et via l’application Tik Tok que Teheiura a partagé avec ses fans son plaisir de retourner à la maison avec tous ses enfants. Sur le rythme de la chanson "A la folie" de Francky Vincent, l’aventurier quitte avec joie la maternité à destination de sa maison dans l’Hérault. Sur les images amusantes les internautes découvrent Teheiura lunettes de soleil sur le nez, bébé dans les bras et valises à la main, danser en quittant l’établissement médical. En légende, il savoure son bonheur : "Retour à la maison, bye la clinique et un grand merci à toute l’équipe soignante de la clinique Champeau de Béziers. Merci à vous aussi pour tous vos messages. La petite famille Teahui enfin au complet".

Par Valentine V.