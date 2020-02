Koh-Lanta 2020 - Valérie : son élimination, le comportement de Sam... Elle dit tout (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination de "Koh-Lanta" ?

Valérie : Comme un petit déchirement. C'est une famille que l'on a fréquentée pendant quelque temps. C'est donc un peu dur de partir. J'étais en même temps consciente qu'il fallait que je parte. C'était dans l'ordre des choses. Je m'étais préparée à sortir. Ce n'est quand même pas une aventure facile, donc à un moment donné, il faut savoir partir et laisser la place à ceux qui sont plus légitimes dans le jeu. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi.

Non Stop People : Quel était votre état général après plusieurs jours d'aventure ?

Valérie : J'étais fatiguée avec le manque de sommeil, le manque de nourriture peu variée. Mais j'étais bien dans cette équipe même si à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses limites.

Non Stop People : Aviez-vous des appréhensions avant de participer à l'émission ?

Valérie : Non. Je suis partie excitée par toute cette aventure et tout ce qui se profilait devant. Je n'étais pas du tout inquiète en partant, vraiment.

Non Stop People : C'est une aventure que vous vouliez faire depuis longtemps ?

Valérie : Il faut savoir que c'est ma fille qui m'a inscrite à l'aventure. J'ai eu la surprise d'être appelée un jour. C'est un beau cadeau que m'a fait ma fille.

"On ne s'improvise pas aventurier"

Non Stop People : Dans l'épisode 2, le comportement de Sam agace de plus en plus sur le camp. Que pensez-vous de lui ?

Valérie : J'ai tout de suite senti la fibre maternelle remonter à la surface et je me suis tout de suite prise d'un petit peu de sympathie pour ce jeune qui avait un potentiel énorme, mais qui avait de gros problèmes de communication avec le groupe. Comme je suis dans la communication de par mon travail, je me suis dit : 'Il a tout pour réussir'. C'était son aventure, il en rêvait depuis des années, c'était l'aventure de sa vie. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'allait pas aller loin avec ce comportement. Tout le monde lui a dit : 'Arrête d'être comme ça, c'est une aventure collective avant d'être une aventure individuelle'. On parlait souvent ensemble. On sent qu'il commence à comprendre certaines choses.

Non Stop People : Benoît aussi n'a pas fait l'unanimité sur le camp, surtout auprès de Régis et Moussa...

Valérie : J'ai beaucoup sympathisé avec lui. Mais je pense que ce qui lui a fait péter les plombs, c'est la faim. C'est sûrement quelque chose qui lui a changé le caractère, sa façon d'être. C'est quelqu'un de très speed, très impulsif. Je pense que ce côté-là a été exacerbé par la faim. Par contre, il avait un potentiel sur les épreuves physiques qui étaient indéniables. C'est un élément important pour l'équipe.

Non Stop People : Et comment avez-vous vécu l'arrivée de Moussa, l'un des cinq héros de cette édition ?

Valérie : Il avait de l'énergie et un grand sourire. Quand il arrive, on reprend un grand coup au moral. C'est un mec adorable, il n'a pas la grosse tête.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre expérience dans "Koh-Lanta" ?

Valérie : On ne s'improvise pas comme ça aventurier, c'est quand même quelque chose ! Même à 58 ans, j'ai appris des choses encore, j'ai pu me confronter à ma propre réalité, me rendre compte des choses que je peux faire. Je me suis mis des limites. Il faut s'écouter, écouter son corps. C'est une aventure que j'aurais aimé continuer un petit peu plus. J'ai vécu une super aventure. Je continuerai sur l'humain, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus et qui me fait avancer (NDLR, Valérie travaille en milieu associatif).

