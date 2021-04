Koh-Lanta 2021 - Arnaud : ce grave accident de voiture dont il a été victime

La semaine dernière, dans "Koh-Lanta, les armes secrètes", Aurélien a été éliminé. Le co-capitaine des jaunes n'a rien vu de la stratégie menée par Shanice. Agacée par ses remarques quotidiennes, la jeune femme a rallié certains de ses camarades - dont Thomas - pour faire sortir l'aventurier du jeu. Un plan qui a fonctionné à la perfection, ce dernier n'ayant même pas utilisé la moitié du talisman qu'il détenait avec Laëtitia.

Chez les rouges, après l'élimination choc de Candice, un semblant de bonne entente a été retrouvé. Mais Laure et Maxine n'ont pas dit leur dernier mot. Avec la complicité de Magali - de retour dans l'aventure après avoir été éliminée lors d'un conseil express - elle comptent bien faire capoter l'alliance des garçons. En effet, ces derniers se sont promis d'aller le plus loin possible ensemble, et ce non sans se débarrasser des filles de l'équipe. Ambiance...

Une semaine en réanimation

Arnaud fait partie de l'équipe rouge dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". À 36 ans, il est agriculteur-maraîcher et vit en Moselle. Il est aussi entraîneur des U13 du FC Château-Salins, équipe dans lequel l'un de ses fils évolue "depuis son plus jeune âge", comme il l'a confié au Républicain Lorrain. Un rôle "aussi passionnant" que celui de footballeur, lui qui a joué 20-25 ans avant de faire le choix de fonder sa propre famille.

Où évoluait-il ? "À Château-Salins", a-t-il répondu à nos confrères. Mais il a été coupé en pleine progression. "Je n'ai pas joué pendant quelques années à la suite d'un grave accident de voiture. J'avais une fracture ouverte des fémurs, des tibias, de l'humérus : j'ai été en réa une semaine, en fauteuil six mois, j'ai suivi une rééducation pendant un an et demi. Les médecins disaient que je ne recourrai plus jamais. J'ai dit que si, et je me suis battu : ça m'a permis de retrouver les terrains et une vie normale", a-t-il raconté.

Par Clara P