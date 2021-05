Koh-Lanta 2021 - Arnaud : ce qu'il a pensé du jeu de Jonathan face à Laure lors de l'orientation (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination aux portes des poteaux ?

Arnaud : J'ai un peu ressenti un sentiment de non fini. Plus l'aventure avance, moins il y a d'aventuriers et plus on se dit que c'est possible. Je ne peux qu'en vouloir à moi-même à ce moment-là. J'ai aussi un peu de colère contre moi, de la frustration malgré tout. Un peu triste aussi, mais bon, je me dis que j'ai fait une belle aventure et qu'elle sera belle dans les yeux de ma famille. J'ai une grande fierté. Je l'avais imaginé, rêvé, espéré et de là, à le faire réellement... Mais mon côté compétiteur me dit que j'aurais préféré être à la première place du podium. Après, c'est une épreuve où il faut réussir à garder son calme, chose que j'ai réussi à faire.

Non Stop People : Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant l'épreuve ?

Arnaud : Dans la course d'orientation, tout est compliqué. On cherche quasiment une aiguille dans une botte de foin. Au départ, je me trompe avant de trouver l'endroit où je dois aller. Lucie est à côté. Trouver la balise, ce n'est pas facile non plus. Après ça, il faut faire un nombre de pas dans une direction donnée et rester bien focus sur la direction à prendre. Il y a la chance qui joue un peu aussi. Tout ça un peu réuni, je ne peux en vouloir qu'à moi-même.

Non Stop People : En parlant de chance, c'est ce qui s'est passé pour Maxine...

Arnaud : Tout à fait. Elle avait trouvé l'endroit, mais pas du tout la balise. Elle nous voit tourner avec Laure autour d'un endroit puis elle se met un peu dix mètres plus loin à chercher au bord de la mer et elle tombe dessus. C'est une part de chance.

Non Stop People : Qu'avez-vous pensé du jeu de Jonathan vis-à-vis de Laure lors de cette course d'orientation ?

Arnaud : Je pense que j'aurais fait exactement la même chose que lui. C'est le jeu, ce n'est pas interdit. Je n'en veux pas du tout à Maxine et je pense que Laure n'en veut pas à Jonathan. Ce sont des choix qu'on fait dans cette épreuve. Je n'en veux vraiment à personne et je pense que j'aurais pu faire la même chose.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Arnaud : Ce que je retiens, ce sont des paysages magnifiques, une aventure de dingue, un dépassement de moi-même dont je ne doutais pas, mais je suis content d'avoir montré tout ça à mes enfants. Je suis fier d'avoir montré à mes loulous que papa était capable de faire encore un truc de dingue comme celui-là. Et ce que je retiens également, c'est que mon flambeau restera à tout jamais allumé.

"Le début de mon aventure a été compliqué..."

Non Stop People : Comment vos enfants ont-ils réagi en vous voyant à l'écran ?

Arnaud : Ils ont réagi un peu comme moi parce que j'avait les yeux d'un enfant quand je me voyais à l'écran. Lors des premiers épisodes, on me cherchait puis au fil des épisodes, on s'habituait un peu, mais on était toujours très content. Quand je gagne le totem, ma fille de six ans me fait des câlins et me dit : 'Je t'aime' tellement elle était fière de moi. C'est que du positif.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous chez les rouges puis sur le camp réunifié ?

Arnaud : Le début d'aventure a été un peu compliqué, notamment pour moi, parce que je n'ai pas été choisi dans les équipes. Je suis tombé dans la dernière équipe, chose à laquelle je n'ai pas forcément été habitué dans ma carrière sportive. J'aurais été plutôt capitaine de mon équipe. Après, en toute honnêteté, je ne pense pas que je me serais choisi non plus si j'avais eu à faire une équipe. Je n'en veux à personne, mais derrière je me disais : 'Il va falloir que tu fasses tes preuves un peu autrement. Tout le monde est un peu taillé en V et tout le monde fait des sauts en parachute'. Je m'étais dit qu'il fallait que je joue autrement. Puis j'ai fini par trouver ma place. À la réunification, les premiers jours étaient un peu compliqués aussi parce que forcément, on n'était pas chez nous. On arrivait sur le camp jaune donc il a fallu se réadapter. C'était une nouvelle aventure qui commençait et je me suis entendu vraiment bien avec tout le monde.

Non Stop People : Vous vous êtes rapproché de Thomas juste avant son élimination. Qu'est-ce qui a changé dans votre relation ?

Arnaud : On a eu plus de temps avec lui tout seul. Avant ça, Thomas passait plus de temps avec Shanice, Mathieu et Myriam quand ils étaient encore là. Ils s'entendaient très bien. Une fois qu'il était tout seul, on était ouvert à la discussion. On avait envie de le connaître. On a passé du bon temps, il nous a fait marrer. Il est plein de gentillesse.

Non Stop People : Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette aventure ?

Arnaud : L'éloignement avec ma famille. Dix jours avant de démarrer l'aventure, avec le Covid, on a été séparé pendant huit jours à cause des tests. Après, ça reste malgré tout une aventure très, très égoïste parce qu'on part seul comme ça en laissant tout derrière soi. Ma femme était seule avec nos quatre enfants, puis avec le confinement, c'était pas évident. Il n'y avait pas d'école. Je me devais de me battre pour ça aussi.

Non Stop People : Au tout début de l'aventure, la PETA a dénoncé des scènes "barbares" lorsque vous aviez tenté de pêcher des raies avec une machette, ou pêcher des crabes... Qu'en pensez-vous ?

Arnaud : Je n'ai pas à réagir là-dessus. Déjà ce n'est pas mon rôle et ensuite c'est une nature libre.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Arnaud : Un bilan plus que positif ! Une fierté totale, j'ai vu les yeux de mes enfants s'écarquiller tous les vendredis. Je ne garde que des bons souvenirs, sans aucun regret.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P