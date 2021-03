Koh-Lanta 2021 : Arnaud dévoile le visage de sa compagne et mère de ses enfants

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui a démarré le 12 mars dernier sur TF1. Les 20 candidats au casting ont fait leur arrivée dans le jeu chacun dans une pirogue. Et d'emblée, la compétition a été lancée par une première épreuve en binômes mixtes, remportées par Aurélien/Laetitia et par Hervé/Candice. Alors que le premier duo a été désigné capitaine des jaunes, le deuxième binôme s'est retrouvé à la tête de l'équipe rouge. Cet épisode a aussi été l'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec, entre autres, Arnaud. À 36 ans, il est agriculteur-maraîcher et vit en Moselle.

Dans une vidéo qu'il a postée sur Instagram, il a fait un premier bilan de son aventure en Polynésie. "Je dois vous avouer que déjà, en arrivant, quand j'ai vu le casting de tous les candidats, je me suis dit : 'Oula Arnaud, c'est mal barré pour toi, ils sont tous bien taillés, bien galbés, tous sportifs'. À la suite de quoi il y a eu la composition des équipes où j'ai été choisi par... Ah ben non, je n'ai pas été choisi du coup, ni par les rouges, ni pas les jaunes. Je suis tombé dans cette équipe rouge (...) Bien content d'être tombé dans cette équipe, bonne cohésion, bonne organisation (...) Un bon début d'aventure (...) On a fait le feu, on est tout le temps en train de se bouger, c'est vraiment top", a-t-il dit.

Amoureux de sa femme, Fanny

Dans son portrait, Arnaud n'a pas hésité à dévoiler sa famille, lui qui est l'heureux papa de quatre enfants. Et c'est sur Instagram qu'il partage des photos de ses instants complices avec eux. Quand il ne leur déclare pas tout son amour, il se livre à des activités jeux de société ou coiffure avec eux. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée des droits de la femme, l'aventurier a fait une touchante déclaration à sa compagne prénommée Fanny, dont il a dévoilé le visage.

"Je profite de cette journée internationale des droits de la femme pour vous présenter celle sans qui je n'aurais jamais pu réaliser un de mes rêves et qui je l'espère sera encore là très longtemps pour en réaliser pleins d'autres !" a-t-il posté. Le jour du lancement de "Koh-Lanta, les armes secrètes" sur TF1, Arnaud a posté une photo de sa famille. Pour le soutenir, ses enfants et sa femme n'ont pas hésité à revêtir des vêtements rouges, couleur de son équipe. "Allez la team rouge. Ça y est, l'aventure est belle et bien lancée !!!" a-t-il posté en légende du cliché.

