Koh-Lanta 2021 - Arnaud papa et en couple : sa balade complice en famille (Photos)

Ce vendredi 7 mai 2021, "Koh-Lanta" fait son retour sur TF1 pour un 9e épisode inédit. Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Si celles de Candice et Aurélien ont marqué les esprits, Mathieu et Shanice ont vécu une sortie du jeu inattendue. En effet, le premier a été éliminé à la suite d'un duel qu'il a perdu contre Thomas, son plus proche allié dans l'aventure. Pour la seconde, c'est le vote de Vincent qui a précipité sa chute. En se sentant menacé par elle avant le conseil sur la personne contre qui voter, l'analyste financier a fini par déposer son prénom dans l'urne. La sentence a été irrévocable.

La semaine dernière, c'est Myriam qui a été éliminée, elle aussi "victime" de Vincent qui, pour l'évincer du jeu, s'est rallié aux ex-rouges. Avant de quitter le camp, la professeure d'anglais n'a pas mâché ses mots à l'encontre de certains candidats. "Je dirais que ce sont des jalousies qui ne sont absolument pas appropriés. Certains aventuriers n'ont pas confiance en eux et remettent la faute sur les autres, ça me fait doucement rigoler (...) Quand j'entends dire que la réunification, ça leur suffit, ce n'est pas mon objectif de vie. J'ai un minimum d'ambition, donc si ce n'est pas le cas de certains aventuriers, c'est dommage", lâchait-elle. Des propos qui ont fait réagir Magali qui lui a lancé : "Il faut peut-être aussi que tu revoies un peu ta copie, on n'est pas des élèves à écouter une seule voix".

"Un dimanche comme je les aime"

Parmi les dix candidats toujours en lice dans "Koh-Lanta", les téléspectateurs retrouvent Arnaud. Avant d'être un aventurier, cet agriculteur maraîcher de 36 ans est un papa comblé. Et c'est sur Instagram qu'il partage des photos de ses instants complices avec ses quatre enfants. Quand il ne leur déclare pas tout son amour, il se livre à des activités jeux de société ou coiffure avec eux. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée des droits de la femme, l'aventurier avait fait une touchante déclaration à sa compagne prénommée Fanny, dont il a dévoilé le visage.

Le 2 mai dernier, Arnaud a profité de son temps libre pour passer du temps avec ses quatre enfants et sa compagne. Ainsi, il s'est rendu en forêt pour cueillir du muguet. Un moment complice qu'il a immortalisé en photos. En légende de sa publication, il a posté le message suivant : "Belle balade ce matin pour découvrir les jolis trésors de la nature à deux pas de chez nous : visite jusqu'au Chêne du Roi et cueillette du muguet ! Un dimanche comme je les aime : en famille et sous le soleil !"

Par Clara P