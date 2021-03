Koh-Lanta 2021 : Arnaud, papa poule très complice avec ses quatre enfants

En février dernier, Non Stop People a assisté en distanciel à la conférence de presse de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Baptisée "les armes secrètes", cette édition 2021 promet de nombreuses surprises et rebondissements. D'ailleurs, elle a été tournée dans un contexte particulier, coronavirus oblige. Denis Brogniart en a dit plus sur les mesures mises en place pendant le tournage de l'émission.

"Il y a des équipes qui ont pris les choses en main avec les autorités. On a mis en place un protocole extrêmement strict, respecté par tout le monde - les candidats, tous les techniciens, la production, et moi-même - pour qu'on puisse former cette bulle sanitaire face au Covid, qui existe en Polynésie", a-t-il expliqué. Un tournage qu'il a qualifié de "particulier" car toute l'équipe a dû rester sur un bateau. "Il y a de la promiscuité, moins de possibilités de faire autre chose aussi", a-t-il souligné.

"Je suis quelqu'un de très social..."

Côté casting, la production a sélectionné 20 nouveaux candidats - dix hommes et dix femmes - pour participer à cette nouvelle aventure de "Koh-Lanta". Parmi eux, Arnaud, un agriculteur-maraîcher de 36 ans qui vit en Moselle. Dans son portrait, il en dit plus sur son métier, mais aussi sur son caractère. "Toucher la terre chaude avec mes pieds et avec mes mains, ça me motive vraiment beaucoup et c'est ce que j'aime inculquer à mes enfants. Je suis dans la vie quelqu'un de très social et de très ouvert. Je ne suis pas du genre à chercher la castagne, à chercher les ennuis, je suis plutôt quelqu'un de paisible. Mais à partir du moment ou je m'énerve - d'ailleurs ça les enfants le savent - il ne vaut mieux pas être trop dans le coin", dit-il. Si sa femme pense qu'il n'aura pas de mal à s'intégrer à un groupe, son franc-parler pourrait bien lui jouer des tours.

Il poursuit : "La stratégie dans 'Koh-Lanta', ça me fait peur. Ça fait dix ans que je souhaite aller sur cette aventure-là. Maintenant que j'y suis, je veux aller au bout. La réussir pour moi, c'est être sur les poteaux et gagner les poteaux. Je serai prêt à tout et à faire n'importe quoi". Avant d'être un aventurier, Arnaud est un papa comblé. Et c'est sur Instagram qu'il partage des photos de ses instants complices avec ses quatre enfants. Quand il ne leur déclare pas tout son amour, il se livre à des activités jeux de société ou coiffure avec eux (voir ci-dessous). Un papa poule totalement gaga !

Par Clara P