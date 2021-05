Koh-Lanta 2021 - Arnaud : week-end de retrouvailles avec Jonathan, sa "seconde famille"

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Au total, ce sont 21 candidats qui se sont lancés dans cette nouvelle aventure. Et depuis, des éliminations ont eu lieu. À ce stade du jeu, les plus marquantes restent celles de Candice et Aurélien, mais aussi celles de Mathieu, Shanice et Myriam. En effet, ces derniers se voyaient aller loin dans l'aventure, avec Thomas, le quatrième membre de ce noyau dur des ex-jaunes. Mais se rendant compte, entre autres, de la menace qu'ils représentaient, les ex-rouges et certains ex-jaunes, dont Vincent, ont décidé de renverser la tendance en votant contre eux.

La semaine dernière, c'est Thomas qui a été sorti du jeu. Epuisé physiquement, le chauffeur-livreur de 37 ans avait mal vécu l'élimination de Myriam, sa plus proche alliée dans le jeu. Mais au fil du temps, il a commencé à se lier d'amitié avec certains ex-rouges sur le camp. "Jusqu'aux destins liés, j'étais revanchard. J'étais sur les nerfs parce que je voulais me venger. Après, je me suis ouvert aux rouges et ils commençaient à m'apprécier, dont ça allait. Le mental revenait petit à petit. Je me disais qu'il ne restait pas longtemps et que je pouvais tenir. Malheureusement, mon corps en a décidé autrement", nous a-t-il confié dans un entretien exclusif.

"Nous reprenons la route la tête pleine de souvenirs"

À ce stade de la compétition, ils sont encore sept candidats en lice dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". Parmi eux, Arnaud, maraîcher-agriculteur très proche de sa famille. En effet, à 36 ans, il est l'heureux papa de quatre enfants, fruits de son union avec Fanny, sa compagne. Le 2 mai dernier, l'aventurier a partagé sur Instagram des photos de sa balade complice en famille. "Belle balade ce matin pour découvrir les jolis trésors de la nature à deux pas de chez nous : visite jusqu'au Chêne du Roi et cueillette du muguet ! Un dimanche comme je les aime : en famille et sous le soleil !" avait-il posté en légende d'une série de clichés.

Le week-end dernier, Aurélien a retrouvé Jonathan pour un week-end à Millau en compagnie de sa petite amie Maëlle. Sa compagne et ses quatre enfants étaient aussi de la partie pour ses retrouvailles complices. Un moment immortalisé en photos et en légende desquelles il a posté le message suivant : "Un magnifique week-end à Millau ! On a découvert une superbe région, merci à Jo et Maëlle pour leur accueil ! Sans Koh Lanta, nous ne serions pas là, je suis très heureux d'avoir trouver une 2ème famille. Après des 'tonton Jo' et des 'tu es belle Maëlle' à foison, nous reprenons la route la tête remplie de souvenirs !"

Par Clara P