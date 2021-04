Koh-Lanta 2021 - Aurélien : "insupportable", "tête à claques"... Pourquoi Twitter a du mal

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 20 nouveaux aventuriers anonymes. Et déjà, depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Sylviane a été la première candidate de l'aventure à être éliminée. Marie a connu le même sort, ainsi qu'Elodie. La semaine dernière, c'est Candice - la co-capitaine des rouges - qui a été éliminée, victime d'une stratégie menée par Laure et Maxine. Ces dernières ont tout fait pour que l'instructrice en survie ne joue pas le collier d'immunité qu'elle possédait. Un jeu de dupes qui a fonctionné avec brio.

Chez les jaunes, Aurélien a d'emblée pris les choses en main sur le camp. Dans son portrait, ce dernier a tout de suite évoqué son "égo surdimensionné". "Très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre : soit on me déteste ou on m'adore, il y a rarement d'entre-deux", précise-t-il. À TV Mag, il s'est davantage expliqué. "Je savais que mon caractère pouvait me porter préjudice. Je suis resté moi-même tout en prenant garde de tempérer mes ardeurs. Dans 'Koh-Lanta', je ne me soucie pas d'avantage du regard des autres, mais je me méfie de la façon dont mes actions sont interprétées".

"Je suis le seul à ne pas supporter Aurélien ?"

Dès la diffusion du premier épisode de "Koh-Lanta, les armes secrètes" sur TF1, le comportement d'Aurélien a fait parler sur les réseaux sociaux. En effet, des internautes l'ont jugé un trop directif avec ses camarades dans l'aventure. "Aurélien ?! Le gars, il sait tout et il veut tout faire", postait un internaute. "Ooh Aurélien m'énerve déjà", continuait un autre. Et la suite de la compétition n'a pas arrangé les choses. En effet, l'aventurier de 34 ans a continué à en agacer certains et ces derniers ne se sont pas gênés pour le faire savoir via Twitter. "Aurélien, il a tellement la grosse tête, j'espère qu'il ne va pas rester longtemps. Il me sort pas les yeux", a lâché un Twittos. Un autre a demandé : "Je suis le seul à ne pas supporter Aurélien ?"

Pour rappel, dans l'épisode précédent, Aurélien a agacé certains de ses camarades, à commencer par Shanice. "On est en train de ramasser tout ce qui entoure le coco - qui est très sec et qui sert de combustible - et Aurélien nous dit que ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui qui décide, c'est ni mon père, ni mon grand-père, ni mon oncle. J'en ramasse si j'ai envie", disait-elle. Elle l'a ensuite indirectement mis en garde. "Je pense qu'il doit faire attention. C'est vrai qu'il est très autoritaire, et je pense qu'il commence un peu à agacer", lâchait-elle.

Aurelien il est tres détestable. A very punchable face #KohLanta — DELA MOVE (@NestaWane) April 2, 2021

#KohLanta Aurelien faut qu'il dégage au plus vite je ne le supporte pas ! — Mickael (@mickapsgdu95) April 4, 2021

Aurélien est une tête à claque on est tous d’accord ? — Hervexx (@Hervexx) April 4, 2021

Aurélien il a tellement la grosse tête j’espère il va pas rester longtemps il me sort par les yeux #KohLanta #KohLantaReplay — Audrey tout court! (@_PokerFac3) April 3, 2021

Aurélien me casse la tête sérieux il est relou #KohLanta — tatouns (@touns69) April 3, 2021

Aurélien il sait tout #KohLanta — LIQUID GAZA (@liquid_gaza) April 3, 2021

Je suis le seul à pas supporter Aurélien ? #KohLanta — Cyril (@Cyril_HP) April 2, 2021

Aurélien je peux plus le voir, plus l’entendre, il est insupportable mais à outrance en fait ! #KohLanta #KohLanta2021 — EDDY M (@eddy_mathot) April 2, 2021

Par Clara P