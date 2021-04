Koh-Lanta 2021 - Aurélien : le jour où il a prédit sa participation à un ex-candidat

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui a démarré sur TF1. Et déjà, de nombreux rebondissements ont eu lieu en Polynésie française, lieu de tournage choisi par la production et ce pour la première fois, à cause de la crise sanitaire. Ainsi, à ce stade du jeu, des éliminations ont déjà eu lieu, notamment celle de Candice la semaine dernière qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et pour cause : la jeune femme de 25 ans a été victime de la stratégie de Laure et Maxine qui, après avoir appris de sa bouche qu'elle détenait à un collier d'immunité, n'ont pas hésité à lui faire croire qu'elle n'était pas en danger lors du conseil pour que cette dernière ne sorte pas son précieux sésame. Un coup de bluff qui a fonctionné à la perfection, l'instructrice en survie ayant été éliminée, à son grand étonnement.

Lors du coup d'envoi de l'émission le 12 mars dernier, les téléspectateurs ont aussi fait la connaissance, entre autres, d'Aurélien, un aventurier de 34 ans originaire de Normandie. À TV Mag, ce dernier en a dit plus sur son parcours. "Je suis pharmacien. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire et j'ai donc suivi un cursus classique pour y parvenir. Quand j'ai une idée en tête, je m'y attelle et je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. J'ai un mode de fonctionnement assez cartésien. Je suis fils unique, j'ai vécu avec ma mère après la séparation de mes parents et j'ai reçu une éducation très stricte qui m'a donné un cadre psychologique très fort. J'accorde assez peu d'importance à ce que les autres pensent de moi", a-t-il dit.

"Et dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve"

Comme Pholien et Sam la saison dernière, Aurélien fait partie des candidats repêchés de la saison 19 annulée au bout de quatre jours, en mai 2018, en raison d'une grave altercation entre deux candidats. Mais avant même de participer à cette édition, le papa de 34 ans avait prédit qu'il se retrouverait un jour dans la plus célèbre émission de TF1. En effet, en février dernier, il a partagé une photo de lui immortalisée aux côtés de Jérôme, un ancien candidat de "Koh-Lanta, l'île au trésor". Ces derniers s'étaient croisés en 2017 à la Spartan Race Trifecta, "une course d'obstacles mondialement connue", ont précisé nos confrères de purepeople.com.

En légende, Aurélien a raconté leur rencontre, révélant alors ce qu'il avait confié à l'ancien aventurier sur sa participation à "Koh-Lanta". "J'ignore si tu vas t'en souvenir Jérôme, mais lorsqu'on s'est croisés en 2017 pour 'la Spartan Race Trifecta', je t'ai dit : 'Un jour, je ferai 'Koh-Lanta' !" Et dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Quand je vous dis que je suis du genre tenace. Vous êtes beaucoup à me demander comment espérer participer : soyez vous-même dans vos descriptifs et surtout, acharnez-vous !! Retentez si ça ne passe pas. Soyez persévérants !" a-t-il écrit.

