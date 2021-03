Koh-Lanta 2021 : Aurélien papa d'une petite fille, photos et vidéo de sa "princesse"

C'est le jour J ! Ce vendredi 12 mars, TF1 lance la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 présentée par Denis Brogniart et à laquelle 20 nouveaux candidats participent. Ainsi, les téléspectateurs s'apprêtent à faire la connaissance, entre autres, d'Aurélien, un pharmacien de 34 ans originaire de Caen, dans le Calvados. "J'ai aussi une casquette de président de groupement de pharmacies, c'est-à-dire que je vais négocier avec les laboratoires, de façon à ce que nous puissions avoir les meilleurs remises", précise-t-il sur son activité dans son portrait diffusé sur MYTF1.

Persévérant, Aurélien ne lâche rien. "Je suis un roquet, c'est-à-dire que s'il faut revenir 10 000 fois à la charge, je reviendrai à chaque fois jusqu'à ce que je réussisse à obtenir ce que je veux", poursuit-il dans sa vidéo de présentation. Sur Instagram, le candidat a officialisé sa participation le 16 février dernier. En légende de sa photo promotionnelle pour l'aventure, il a posté le message suivant : "Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime me lancer des défis, et quoi de mieux que 'Koh-Lanta' ? Une aventure humaine et physique incroyable ! Si vous aimez les rebondissements, vous allez être servis !!!"

Un anniversaire fêté début mars

Pas sûr qu'Aurélien fasse l'unanimité dans "Koh-Lanta" auprès de ses camarades. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre dans son portrait. "Je sais que j'ai un ego assez surdimensionné, même parfois un peu excessif, et très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre : soit on me déteste ou on m'adore, il y a rarement d'entre deux. S'il faut trahir des gens, leur mentir, ce sont des choses que je serai amené à faire. C'est un jeu, la fin justifie les moyens. Pour moi, le Saint Graal, ce serait de gagner 'Koh-Lanta'", dit-il.

Sportif, Aurélien affiche ses exploits sur sa page Instagram. Il est aussi l'heureux papa d'une petite fille prénommée Louise, née en mars 2019. Quelques mois avant sa naissance, l'aventurier - qui ne manque pas d'humour - s'était confié sur son état d'esprit. "Encore 4 mois pour devenir adulte !!! Ça risque de faire un poil court... #baby #pregnant #girl #vieterminee #lesnuitsflinguees #lescouches #plusvoirlespotes #quedubonheur #lescris #hoptoutlemondeenpension #crossfitterminéaussi #plusletempsderien", avait-il posté. Plus récemment, il a partagé une vidéo de sa fille en train de faire du trotteur. Enfin, le 2 mars dernier, il a fêté ses deux ans. L'occasion pour lui de marquer le coup, déguisé en licorne. "Quand elle te dit que t'es une Licorne... Bah t'es une Licorne ! Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma petite princesse", a-t-il écrit.

Par Clara P