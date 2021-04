Koh-Lanta 2021- Aurélien : pourquoi il n'a toujours pas digéré la trahison de Thomas (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Aurélien : Je suis déjà hyper surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait des votes contre moi puisque j'avais senti un petit peu le vent tourner avec Shanice. Je sentais bien que nos discussions étaient un peu plus houleuses que d'habitude. Je ne pensais pas qu'elle avait réussi à canaliser autant de voix. Je pense que le fait qu'elle parle à Vincent du fait que j'avais émis l'hypothèse de mettre son nom... Parce que, sur le moment, j'estimais que c'était celui qui nous apportait le moins d'un point de vue de l'équipe. De toute façon, j'ai toujours pensé 'équipe'. Et c'est peut-être là d'ailleurs que je fais une erreur. J'aurais peut-être dû la jouer plus perso et me dire qu'il fallait tout faire pour jouer le talisman pour moi et non pas comme je me l'étais dit, en me disant que le talisman ne devait servir que contre les rouges, pour s'assurer une supériorité numérique, quoiqu'il advienne.

Non Stop People : Acceptez-vous votre sort, à ce moment-là ?

Aurélien : J'ai toujours vraiment oeuvré pour l'équipe jaune et je l'ai un peu payé cash parce que, quelque part, certains ont été hyper ingrats, mais c'est quelque chose que j'accepte. Ils ont très bien joué. Après, le joueur que je suis ne peut pas ne pas accepter cette pseudo-stratégie qui a été mise en place et qui consistait, malgré tout, à se séparer d'un élément fort, lorsqu'on se rapproche de la réunification.

Non Stop People : Quand vous dites "ingrats", que voulez-vous dire ?

Aurélien : Au moment où je sors, j'ai un petit sentiment d'ingratitude. Je pense que j'ai désossé la forêt tellement je ramenais de bois. Je suis l'un des seuls à ramener des crabes (...) Je suis vraiment le plus gros pourvoyeur de nourriture de l'équipe. Si je me place d'un point de vue extérieur à tout ça, jamais je supprime de l'équation quelqu'un qui nous ramène autant à manger. On est dans 'Koh-Lanta'. C'est une hérésie que de se séparer de quelqu'un qui est aussi actif sur le camp. Puis ça se joue à une voix, avec le vote de Thomas.

Non Stop People : Vous avez d'ailleurs été touché par ce vote contre vous de sa part...

Aurélien : Oui. La trahison de Thomas me reste un peu en travers de la gorge parce qu'il s'était beaucoup confié à moi. Il m'avait beaucoup parlé pendant l'aventure. Je l'avais écouté avec beaucoup d'attention pendant de longs moments. Je pensais même m'en être fait un ami alors que je m'étais juré de ne surtout pas le faire pendant l'aventure. Il m'avait juré qu'il ne voterait pas contre moi. Et c'est là où moi, j'ai été bête puisque je l'ai cru. Il semblait vraiment sincère. Il a été plus malin que moi et c'est vrai que l'espace d'un instant, j'ai oublié que 'Koh-Lanta', ça restait un jeu de dupes. Avec Thomas, j'avais un peu l'impression d'avoir un bras droit et surtout d'avoir un allié solide et fidèle. C'est là où je me suis fourvoyé.

Non Stop People : Avez-vous pu en reparler ensemble après l'aventure ?

Aurélien : Oui, tout à fait. Il s'est excusé pour diverses raisons. Ce que j'espère vraiment pour lui, c'est que les réseaux sociaux ne vont pas s'abattre sur lui. Il ne le mérite pas, ça reste un jeu. La vie continue. Je suis le premier à avoir dit que j'étais prêt à le faire donc je ne peux pas ne pas l'accepter. Je me rends compte de ce que ça fait, et ça fait mal, mais je suis joueur. C'est une belle stratégie, ils ont bien oeuvré. Shanice, quelque part, a bien mené sa barque.

"Cette histoire de confiance, c'est du flan"

Non Stop People : Sur Shanice justement, y a-t-il du ressentiment vis-à-vis d'elle ?

Aurélien : Non. Pour moi - si j'ai bien vu dans le portrait - elle vient quand même un peu des quartiers. Dans les quartiers, on ne peut pas parler comme moi je le fais, de façon aussi cash. C'est très mal perçu. On n'était pas du tout sur la même longueur d'ondes en terme de dialogue. On ne pouvait pas se comprendre, on n'était pas sur le même mode de communication. Je pense qu'elle est assez maligne. Elle voit bien que sur le camp, elle n'est pas la plus active. Sur certaines épreuves, c'est loin d'être ça, même si elle a brillé sur l'épreuve des plateaux - elle a été excellente - mais sur le reste, si je prends une moyenne, c'est pas folichon. Elle voit bien qu'au niveau global, ce n'est pas forcément ça, alors elle se faufile dans cette ouverture en disant : 'On va catalyser tout les votes vers Aurélien en disant qu'il est chiant et qu'il met une mauvaise ambiance', ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je trouve qu'elle a bien géré et se débarasser d'un élément 'fort' aux portes de la réunification, c'est plutôt très bien vu.

Non Stop People : Mais au-delà de ce que vous apportiez sur le camp, avez-vous compris ce que certains de vos camarades vous reprochaient ?

Aurélien : Oui, tout à fait. Je sais que je suis quelqu'un de très cash. Je m'appliquais cette propre exigence et cette exigence, je l'attendais des autres. Je me suis retrouvé sur un camp un peu oisif. Si vous me retirez de l'équation, le camp jaune, c'était un no man's land. Il n'y avait rien. Quand vous avez une position de chef, c'est tout l'un ou tout l'autre.

Non Stop People : Sur le manque de confiance qui est aussi revenu dans les explications de vos camarades, qu'en pensez-vous ?

Aurélien : C'est un très mauvais procès parce que depuis le début, je dis avec Laetitia : 'Le talisman, faut l'utiliser en tant qu'attaque contre les rouges quand on va arriver au conseil de la réunification'. À aucun moment, je n'envisage de le jouer pour moi. Je nourris la tribu alors que je pourrais très bien me dire : 'Je ne vais pas trop me dépenser de façon à pouvoir en garder pour les épreuves, plus tard, en individuel'. Donc cette histoire de confiance, c'est du flan. C'est une mauvaise justification. J'avançais avec mon équipe jaune. En tant que chef, ça aurait semblé tellement bizarre.

Non Stop People : Vous aviez un secret avec Laetitia par rapport au talisman. Elle n'est pas venue vous voir pour vous prévenir que vous étiez en danger. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé qu'elle fasse ?

Aurélien : Ça montre bien - une fois de plus - que Laetitia n'a pas vraiment de vision du jeu. Elle a brillé par son incompréhension totale du jeu. Je pense que dans sa tête, elle ne voit pas qu'en ne me parlant pas de ce qu'il se trame, elle va quoiqu'il arrive perdre le gros avantage que représente le talisman. Je ne suis même pas sûr qu'elle se soit dit : 'Ah oui, c'était une boulette de ne pas prévenir Aurélien'. Elle n'a pas du tout intégré ça dans son raisonnement. C'est une faute de jeu, c'est pas grave en soit car elle se sauve. Mais ça dénote bien qu'elle n'a pas eu la jugeote suffisante pour cette partie de l'aventure.

Non Stop People : Avez-vous regrets ?

Aurélien : Oui. Je me dis : 'C'est bête, tu aurais dû être plus perso, sentir qu'il y avait ce vote-là et jouer le talisman et tant pis pour Laetitia et pour l'équipe'. Mais si je l'avais joué à ce moment-là, je perdais la confiance de mon équipe. Là où je fais un gros mea-culpa, c'est que je pense que j'aurais dû plus privilégier la forme que le fond. Sur le fond, tout ce que je leur dit, est toujours justifié et vrai. Mais peut-être que c'est dans la forme que je n'ai pas été bon. J'aurais dû être plus dans l'emphase, passer un peu de la pommade. Mais je suis resté très entier, je suis comme ça.

