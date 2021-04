Koh-Lanta 2021 - Aurélien : sa pharmacie prise pour cible sur la Toile, il s'insurge

Il était - avec Laëtitia - le capitaine de l'équipe jaune. Aurélien faisait partie du casting de cette nouvelle édition de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Mais le trentenaire a été éliminé le 9 avril dernier, lors de la diffusion de l'épisode 5 sur TF1. La faute à son comportement de chef parfois mal perçu par certains de ses coéquipiers, à commencer par Shanice. C'est elle qui a lancé une offensive contre lui avec la complicité de certains de ses camarades, notamment Thomas, qui était pourtant proche du candidat déchu.

"La trahison de Thomas me reste un peu en travers de la gorge parce qu'il s'était beaucoup confié à moi. Il m'avait beaucoup parlé pendant l'aventure. Je l'avais écouté avec beaucoup d'attention pendant de longs moments. Je pensais même m'en être fait un ami alors que je m'étais juré de ne surtout pas le faire pendant l'aventure. Il m'avait juré qu'il ne voterait pas contre moi. Et c'est là où moi, j'ai été bête puisque je l'ai cru. Il semblait vraiment sincère. Il a été plus malin que moi et c'est vrai que l'espace d'un instant, j'ai oublié que 'Koh-Lanta', ça restait un jeu de dupes. Avec Thomas, j'avais un peu l'impression d'avoir un bras droit et surtout d'avoir un allié solide et fidèle. C'est là où je me suis fourvoyé", nous confiait Aurélien lors d'un entretien exclusif.

"C'est extrêmement blessant"

Si Aurélien a réagi à son élimination sur sa page Instagram dans une vidéo où il remercié ceux qui l'ont soutenu, l'ex-aventurier a aussi été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. En effet, des internautes l'ont jugé un peu trop directif avec ses camarades dans l'aventure. Alors que le principal intéressé n'a pas encore réagi à ces commentaires 2.0, il s'est confié au magazine Public sur un aspect bien particulier de son quotidien, à savoir sa profession.

En effet, sa pharmacie est la cible d'attaques sur la Toile. "Je subis une campagne de dénigrement sur Google, des avis ahurissants sur ma pharmacie, du style : 'Il m'a proposé une noix de coco'. C'est extrêmement blessant", a-t-il dit. Heureusement, sa compagne - avec qui il est depuis 15 ans et qui, comme lui, est pharmacienne - peut compter sur la bienveillance de leurs clients. "On s'est rencontrés au début de nos études. Elle avait très peur de l'exposition, mais en voyant la réaction de nos clients, elle a été rassurée", a-t-il précisé.

Par Clara P