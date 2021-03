Koh-Lanta 2021 - Aurélien : son comportement fait déjà réagir sur Twitter

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui démarre sur TF1. En effet, le tout premier épisode de cette édition spéciale "armes secrètes" a démarré sur les chapeaux de roues, ce vendredi 12 mars. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance, entre autres, d'Aurélien, un pharmacien originaire de Caen et âgé de 34 ans. Il fait partie des candidats repêchés de la saison 19 qui avait été annulée en 2018 au bout de quatre jours à la suite d'une altercation entre deux candidats, comme l'a rappelé TV Mag.

Interrogé sur cet arrêt par nos confrères, le père de famille a confié : "C'était tellement bref que je n'ai pas le sentiment d'en avoir retiré quelque chose. En termes d'ascenseur émotionnel, c'était assez intense parce qu'on passe de la joie de saisir cette chance incroyable de participer à 'Koh-Lanta' à cet arrêt brutal de tournage. Psychologiquement, c'était difficile à vivre, mais l'encadrement psychologique fourni par la production était exemplaire. De pouvoir parler à une psychologue à tout moment était très précieux pour évacuer cette déception", a-t-il dit.

"Il sait tout, il veut tout faire"

Dans son portrait, Aurélien a tout de suite évoqué son "égo surdimensionné". "Très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre : soit on me déteste ou on m'adore, il y a rarement d'entre deux", précise-t-il. À TV Mag, il s'est davantage expliqué. "Je savais que mon caractère pouvait me porter préjudice. Je suis resté moi-même tout en prenant garde de tempérer mes ardeurs. Dans 'Koh-Lanta', je ne me soucie pas d'avantage du regard des autres, mais je me méfie de la façon dont mes actions sont interprétées".

Capitaine des jaunes avec Laëtitia, Aurélien s'est tout de suite imposé auprès de ses camarades. D'ailleurs, juste avant l'épreuve d'immunité, des tensions avec Sylviane sont apparues. Et sur Twitter, des internautes n'ont pas manqué de pointer du doigt le comportement un peu trop directif de l'aventurier. "Aurélien ?! Le gars, il sait tout et il veut tout faire", a posté un internaute. "Ooh Aurélien m'énerve déjà", a continué un autre. D'autres ont aussi souligné l'absence de sourire sur le visage du candidat. "Aurélien, on sait même pas s'il a des dents, il ne sourit pas", a écrit un twittos. "Mais le Aurélien, il connaît pas le sourire", a poursuivi un autre.

Vous les sentez venir, les leçons de morale d’Aurélien ? #KohLanta pic.twitter.com/0RW7YVDsWA — Benjos (@Benjos59196228) March 12, 2021

Mais le Aurélien il connaît pas le sourire ? #KohLanta — jaden (@JaySpies) March 12, 2021

Aurélien on sait même pas s’il a des dents, il sourit pas — orlane (@Orlane_46) March 12, 2021

Aurélien :” j’ai un ego surdimensionner” bon lui c mort je l’aime pas #KohLanta pic.twitter.com/RLCH08Zm7h — inuyasha (@suchavogue) March 12, 2021

#KohLanta Aurélien le melon déjà trouvé dans Koh Lanta. Le public sait qui détesté désormais en cas de trahison. pic.twitter.com/hPwiOWKAsu — Brahann (@Brahma88036110) March 12, 2021

#KohLanta

Wsh mais aurelien il se prend pour qui. Même les animateurs ils sont pas autant impliqués pic.twitter.com/LMsDn8JM0I — Madi-fi (@MendesMadi2) March 12, 2021

Bon Aurelien il prend déjà la grosse tête — lil titties fat belly (@labantsy) March 12, 2021

Mon dieu mais Aurélien tu es insupportable #KohLanta — Kevin (@kev_shn) March 12, 2021

ok je peux vraiment pas m’encadrer aurélien il se prend pour qui #KohLanta — paupau (@ppaauulliinnnee) March 12, 2021

Aurélien ?! Le gars il sait tout et il veut tout faire — (@_SarahsWolrd) March 12, 2021

Par Clara P