Koh-Lanta 2021 : Aurélien a-t-il réellement pris le harpon des mains de Myriam ? (Exclu)

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Une édition 2021 qui a démarré sur les chapeaux de roues, notamment avec l'élimination la semaine dernière de Candice, après un jeu de dupes orchestré par Laure et Maxine. Cette semaine, le même scénario a eu lieu, mais dans l'équipe jaune cette fois-ci. En effet, Aurélien a été éliminé, victime de la stratégie menée par Shanice avec d'autres candidat de la tribu. Ne faisant pas confiance au pharmacien de 34 ans et l'accusant d'instaurer une mauvaise ambiance sur le camp, la jeune femme a voté contre lui, ainsi que Thomas, Vincent, Myriam et Lucie.

"J'ai toujours vraiment oeuvré pour l'équipe jaune et je l'ai un peu payé cash parce que, quelque part, certains ont été hyper ingrats, mais c'est quelque chose que j'accepte. Ils ont très bien joué. Après, le joueur que je suis ne peut pas ne pas accepter cette pseudo-stratégie qui a été mise en place et qui consistait, malgré tout, à se à se séparer d'un élément fort, lorsqu'on se rapproche de la réunification", nous a-t-il confié en interview.

"Ils ont vu le harpon comme un élément de jeu..."

Si cet épisode a été marqué par le départ d'Aurélien, il a aussi été le théâtre de tensions entre lui et Myriam. En effet, cette dernière l'a accusé d'avoir monopolisé le harpon. "On commence petit à petit à remarquer qu'Aurélien s'approprie un petit peu le harpon. Il essaie tant bien que mal de dire : 'Bon ben chacun l'utilise' mais c'est vrai que moi qui me suis retrouvée à l'eau avec lui, on devait pêcher ensemble, et en fait, j'ai tiré deux fois, et il me l'a pris deux fois. Je pense que ça peut très vite lui porter préjudice", disait-elle avant de balancer à Shanice et Lucie : "Il me l'a pris des mains le harpon". Une version que le principal interessé a réfuté lors de notre entretien.

"Absolument pas. Je ne lui ai pas pris des mains. Il peut y avoir un ressenti du moment, mais j'ai quand même expliqué absolument à tout le monde comment on utilisait le harpon. Et il faut bien voir que, tous les matins, quand je demandais : 'Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi pour pêcher ?' parce que je voulais avoir un binôme pour être sécurisé, à aucun moment, les gens se précipitaient (...) Ils ont vu le harpon comme un élément de jeu et non pas comme un élément de survie (...) C'est pour ça que je m'énerve un peu en disant : 'On n'est pas dans une colonie de vacances'. Ok, tout le monde veut y aller de son petit tir, mais les filles, quand on leur dit : 'Allez-y. Ah non, il pleut, il fait trop froid'. Non. Tu as toute la journée, tu y vas, tu fais ton test. Si tu passes une heure à essayer de pêcher et que tu ne ramènes rien, pendant ce temps-là, y a quelqu'un dans le même laps de temps, qui ramène deux, trois poissons. Alors là, je suis désolé, mais on est en mode survie, c'est la rentabilité qui prime", nous a-t-il répondu. Dirait-il qu'il a monopolisé le harpon ? "C'est pas que je l'ai monopolisé, c'est que j'avais tout le temps envie d'aller dans l'eau. Je revenais avec une prise, c'était juste en fait de dire, je rentabilise l'usage du harpon, faire en sorte qu'on puisse ramener un maximum de denrées à manger", a-t-il conclu.

