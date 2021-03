Koh-Lanta 2021 : Aurélien, un candidat "redoutable" selon Denis Brogniart

Le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" approche. En effet, c'est ce vendredi 12 mars 2021 que l'aventure démarre en Polynésie française, avec 20 nouveaux candidats anonymes au casting. Parmi eux, Aurélien, un pharmacien et père de famille de 34 ans originaire de Caen. Dans son portrait, l'aventurier ne passe pas par quatre chemins lorsqu'il s'agit de parler de sa personnalité. "Je sais que j'ai un ego assez surdimensionné, même parfois un peu excessif, et très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre : soit on me déteste ou on m'adore, il y a rarement d'entre deux. S'il faut trahir des gens, leur mentir, ce sont des choses que je serai amené à faire. C'est un jeu, la fin justifie les moyens. Pour moi, le Saint Graal, ce serait de gagner 'Koh-Lanta'", dit-il.

À TV Mag, Aurélien en a dit plus sur les coulisses de son inscription à "Koh-Lanta". "J'ai dû tenter cinq fois le casting avant d'être retenu en 2018 (NDRL, après seulement quatre jours d'aventure, cette 19e saison avait été annulée à la suite d'une altercation entre deux candidats). J'étais attiré par l'optique du dépassement de soi. J'avais envie de voir quelles étaient mes limites et quelle était ma capacité d'adaption dans une telle aventure. J'ai déjà fait quelques triathlons, je fais du cross fit et d'autres sports où l'organisme est poussé assez loin dans l'effort. Je suis un fan de longue date de 'Koh-Lanta', et je découvre les toutes premières saisons que je n'avais pas regardées sur le moment. Ce jeu est l'essence même de tout ce que j'apprécie à savoir le sport, le dépassement de soi et les dimensions humaines et psychologiques de l'aventure", a-t-il confié.

"Il a beaucoup de cordes à son arc"

En février dernier, Non Stop People a assisté - en distanciel - à la conférence de presse de "Koh-Lanta". L'occasion de demander à Denis Brogniart ce qu'il pense d'Aurélien, l'un des 20 nouveaux candidats de cette nouvelle édition 2021. "C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a préparé son aventure. C'est quelqu'un qui est capable de formuler par des mots ses sentiments, son ressenti, il est aussi capable de fédérer. Il a beaucoup de cordes à son arc et puis comme un joueur d'échecs, je pense qu'il joue avec beaucoup d'avance, ce qui n'est pas le cas ni la volonté de tout le monde, donc ça en fait en tout cas, en plus de ses compétences physiques, un candidat redoutable", a-t-il confié.

