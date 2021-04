Koh-Lanta 2021 : Candice éliminée et trahie par Maxine et Laure, Twitter sous le choc

Pour Candice, l'aventure s'est arrêtée ce vendredi 2 avril à l'issue de l'épisode 4 de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Et autant dire que la benjamine de l'équipe rouge n'a rien vu venir de la stratégie menée par Laure et Maxine, ses coéquipières. Mises au courant par ses soins du collier d'immunité qu'elle détenait, les deux aventurières ont tout fait pour qu'elle le sorte lors du conseil. Leur objectif : l'éliminer. Un jeu de dupes qui a fonctionné, puisque Candice a définitivement quitté l'aventure.

Pour Non Stop People, elle a accepté de revenir sur son élimination brutale. "Cette élimination a été hyper frustrante. J'ai un énorme sentiment d'inachevé et j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Je m'étais vraiment préparée et j'avais les capacités d'aller beaucoup plus loin que ça. J'étais frustrée d'être sortie aussi tôt et encore plus, de la manière dont ça s'est passé. Ça a été une grosse déception sur le moment', a-t-elle dit.

"J'ai de la peine pour Candice"

Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de réagir à la stratégie menée par Maxine et Laure contre Candice dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". Et autant dire que certains d'entre eux ont été choqués par ce qu'il s'est passé, qualifiant même les deux aventurières de "vipères". D'autres n'ont pas manqué de compatir avec l'aventurière éliminée. "Candice, elle me fait trop mal au coeur ! Elle se fait manipuler par toute l'équipe, la pauvre", a posté l'un d'entre eux. "Ils sont vraiment méchants. Je suis choqué. N'oubliez pas que c'est une vraie personne hein", a poursuivi un autre.

Sur sa page Instagram, Candice a réagi à son départ brutal. "L’aventure 'Koh-Lanta s’arrête malheureusement pour moi ce soir... et oui, c’est aussi un jeu de stratégie ! Et il n’en restera qu’un ! Je ne peux pas cacher ma frustration, mais ça reste une expérience extraordinaire ! Des rencontres géniales, des paysages de folie, des moments forts... Je suis vraiment fière d’avoir pu participer à ce beau challenge, je suis également fière d’être restée fidèle à mes valeurs jusqu’au bout ! Une immense envie de revanche, d’avancer, de relever de nouveaux défis... m’anime aujourd’hui ! Pleins de beaux projets et aventures à venir !" a-t-elle écrit.

candice elle me fait trop mal au coeur ?!?!? elle se fait manipuler par toute l'équipe la pauvre — trashpetanque (@softpetanque) April 2, 2021

Mais wow je suis choqué de la violence avec laquelle Candice s’est faite éjecter...

Tu dois tout remettre en question après ça #KohLanta — Marlo (@marlo_klr) April 2, 2021

Mdr Candice erreur de débutante jss choqué #KohLanta — Dushane (@Uneangoz) April 2, 2021

ils sont vraiment méchants je suis choqué, oubliez pas que c'est une vraie personne hein... #kohlanta — clara (@guccixfineline) April 2, 2021

J’ai de la peine pour Candice #KohLanta — Thibault (@Tibimac) April 2, 2021

Whoa quel choc mdr je m'y attendais pas #KohLanta — Kakashi's wife (@MSHauchard) April 2, 2021

Par Clara P